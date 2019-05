"Empezaron este juicio tirado de los pelos", dijo el exjefe de Gabinete desde Santa Cruz Fuente: Archivo

21 de mayo de 2019 • 08:57

Tras ser nominado como precandidato presidencial por Cristina Kirchner , el exjefe de Gabinete Alberto Fernández aseguró hoy que la líder de Unidad Ciudadana logrará "probar su inocencia" durante el primer juicio oral por corrupción.

En la causa que lleva a la exmandataria y a exfuncionarios al banquillo de los acusados, conocida como Vialidad, se investigó el direccionamiento de 51 contratos de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al Grupo Báez entre los años 2003 y 2015.

"Cristina va a poder probar que la imputación es falsa. Es un disparate que esté involucrada en esta causa", afirmó Fernández en diálogo con TN.

El exfuncionario y flamante postulante del kirchnerismo se refirió al juicio que comenzará este mediodía antes de regresar a la Capital desde Santa Cruz, donde encabezó su primer acto de campaña. "Estoy muy seguro de que Cristina va poder probar su inocencia", sostuvo.

Fernández no quiso hablar sobre la situación de Julio De Vido , José López y Lázaro Báez , otros acusados en la causa. "Estoy hablando de la situación de Cristina, que es lo que me ocupé de estudiar. No voy a opinar más nada", respondió.

Más temprano, Cristina Kirchner afirmó que el juicio que arrancará hoy es un "nuevo acto de persecución" en su contra.

"Lo que dice es razonable. Hay un fiscal rebelde [por Carlos Stornelli] escapándose a los jueces y ella está sentada ahí por un hecho ajeno a ella. Una de las imputaciones es que mandó el presupuesto y lo aprobó", opinó Fernández.

Ayer, el exjefe de Gabinete volvió a enviar un mensaje hacia el Poder Judicial, en un anticipo de sus eventuales objetivos de llegar a la Casa Rosada. "Vamos a tener que revisar muchas sentencias", advirtió.