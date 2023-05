Alberto Fernández dijo que no entiende la estrategia electoral de Cristina y que ella no es Perón

escuchar

En la primera entrevista que dio después de la aparición mediática de Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández la contradijo. Sostuvo, primero, que no entiende su estrategia electoral en cuanto a que habrá “tercios” del electorado en disputa y dejó en claro que la vicepresidenta no es ni representa lo mismo que Juan Domingo Perón.

Hasta se metió en el tema de la obra pública, sensible para el kirchnerismo, y pese a aseverar que la exmandataria “no es corrupta”, admitió que tal vez “alguna razón le quepa” a los que consideran que la actual vice cometió “imprudencias éticas” al firmar contratos con Lázaro Báez, a quien ya conocía desde antes de llegar a la Casa Rosada.

Firme en su idea de que hay que “democratizar” el Frente de Todos -una forma de decir que quiere PASO en el oficialismo y también contra los pedidos del ministro de Economía, Sergio Massa, que desalienta una interna-, Fernández mostró un planteo electoral disímil al de los otros dos socios mayoritarios.

“Es muy difícil predecir escenarios. Todos los encuestadores dan cuenta del rechazo de la gente a responder al encuestador, pero demos por cierto que tenemos un electorado dividido en tercios. No logro entender qué significa ‘garantizar el tercio’”, sostuvo el Presidente en El Diario AR y siguió: “Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito. ¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta, si en esa instancia no sumo votos?”.

En ese sentido, planteó que si el oficialismo da por cierto que un tercio de los votantes lo acompaña, se necesita “ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones” y lo resumió, para sustentar su anclaje de que es necesaria una PASO: “El secreto es romper los tercios. En ese sentido, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, en la medida que permitan una amplia participación, van a generar una gran movilización militante y van a promover una mayor adhesión. Sin esa movilización, a lo sumo cristalizaremos el tercio que tenemos según el análisis que se hace. Con eso, difícilmente se gane”.

El análisis de Fernández llega después de que el jueves en C5N la vicepresidenta considerara que esta va a ser una elección de tercios, “atípica”, y que lo importante será que el Frente de Todos garantice el piso para entrar al ballotaje.

