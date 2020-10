"Si no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento que sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste la Argentina", le dijo Alberto Fernández a Mauricio Macri Fuente: Archivo

Alberto Fernández le respondió a Mauricio Macri, luego de la entrevista que brindó el expresidente el lunes a TN. Anoche, el mandatario aprovechó el espacio y, en un mano a mano que tuvo para C5N, le habló directamente a su antecesor: "Si no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento que sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste la Argentina".

Fernández dijo que las protestas en contra de su Gobierno son "una clara exacerbación del odio" potenciada por quienes "dijeron que lamentaban la existencia de la grieta". Además, afirmó que le "impacta escuchar hablar con tanta impunidad al expresidente" y, al referirse a la situación económica del país y las restricciones cambiarias, cuestionó "la carencia de dólares que dejó Macri", y lanzó: "Debe tener un problema de amnesia severo".

Además, ratificó que en aquel contacto telefónico que tuvieron Macri le aconsejó que "que dejara a toda la gente en la calle, y que se mueran los que tengan que morirse", frase que el exmandatario negó. Dijo Fernández: "Yo no miento y no mentir me suele traer muchos problemas, pero hemos constatado demasiadas mentiras de Macri. Lo que yo dije que Macri me dijo, efectivamente me lo dijo. Lo reaseguro, lo reafirmo y lo sostengo".

En ese momento, le habló directamente al exmandatario y enumeró los logros que se obtuvieron con la cuarentena. Remarcó, con cierta ironía, la herencia recibida. "Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido, nos permitió crear un ministerio de Salud que vos cerraste, nos permitió poner de pie un ministerio de Ciencia y Tecnología, que vos terminaste. Por si no te acordás, la cuarentena nos permitió poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en 2015 y que, por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires, nunca se inauguraron. Por si no lo sabés, tuvimos que poner en marcha más de 60 hospitales y multiplicamos 2,5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina porque, durante tu gestión, todo eso no existía, Macri, y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena".

En otro tramo de la entrevista, se le preguntó por el hecho de que Macri dijera que se siente perseguido por el Gobierno, y Fernández contestó: "Me parece realmente asombroso. Yo sinceramente no sé qué causas judiciales tiene Macri y si está en riesgo de procesamiento en alguna. La verdad es que ellos ven en nosotros lo que ellos hicieron todos estos años".

Entonces, enfatizó al decir que su Gobierno "no hizo ninguna acción judicial contra nadie y nunca inventó causas" y señaló que el macrismo "espiaba a opositores y se espiaban entre ellos". "Yo no sé qué desconfiaba Macri de [Horacio] Rodriguez Larreta, de [Diego] Santilli y de [Emilio] Monzó", resaltó y puntualizó que "nadie ha desmentido" este entramado de espionaje.

De esta manera, recordó una conversación que tuvo con su antecesor después de la elección. "Macri me manifestó su preocupación por una serie de causas que se estaban iniciando donde supuestamente él podría estar involucrado, rápidamente lo paré ahí. Yo no hago esas cosas. No borro con el codo lo que escribí en libros y artículos", señaló. "Yo nunca voy a levantar un teléfono para decirle a un juez para que persiga o deje de perseguir a alguien. Ninguna de las dos cosas".

