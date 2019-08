Alberto Fernández: "El dólar a $60 está en un valor razonable" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que el valor del dólar a 60 pesos es "razonable". En una entrevista que concedió a Radio Mitre, el exjefe de Gabinete dijo que espera que su charla con Mauricio Macri lleve tranquilidad a los mercados.

"Así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podía contener con fórceps. Hoy digo que el dólar tiene un valor razonable, no hay argumentos para que siga aumentando. Esas cosas a nadie le hacen bien", sostuvo. "No estoy especulando con eso [aumento del dólar]", agregó.

El exfuncionario reiteró que le pidió a Macri "preservar" las reservas del Banco Central después de las medidas económicas anunciadas ayer por el mandatario. "No es un dato menor", explicó.

Ayer, Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas que asesora a Alberto Fernández, dijo que el dólar a 60 pesos estaba en equilibrio. "Estoy de acuerdo con esa idea", remarcó el postulante del Frente de Todos.

Luego de que Macri anunciara medidas de alivio, el dólar volvió a trepar un 8% y llegó a $62, mientras que el riesgo país creció otro 10% y superó los 1900 puntos.

Macri y Fernández dialogaron ayer por teléfono e intentaron llevar un mensaje de calma en medio de la inestabilidad financiera. En la conversación, los dos principales protagonistas de la elección del 27 de octubre acordaron mantener un canal de diálogo abierto, aunque sin encuentros personales.

"Los dos entendemos que el país está en una situación crítica y que debemos colaborar", señaló Fernández sobre su "buena" charla con Macri. Durante la conversación, le pidió al Presidente que su espacio deje de vincular al kirchnerismo con Venezuela. "Nada intranquiliza más a los mercados que eso. El leitmotiv de la campaña se termina volviendo en su contra a la hora de gobernar. Lo entendió", aseguró.

El exjefe de Gabinete dijo que nunca renunciará al diálogo. Y se mostró dispuesto a colaborar con el Presidente para que termine su mandato. "Al 10 de diciembre se llega gobernando y siendo todos responsables", señaló.