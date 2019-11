Alberto Fernández y Kristalina Georgieva Fuente: Archivo

Horas más tarde de dar una entrevista en la que aseguró que uno de los principales puntos de la agenda del Fondo Monetario Internacional ( FMI) es la deuda de la Argentina, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, habló con el presidente electo, Alberto Fernández.

Esta mañana, en una entrevista con Bloomberg TV en Berlín, la titular del organismo destacó la importancia de la Argentina en la agenda entrante del FMI.

Georgieva había dicho que el Fondo necesita ver los planes económicos de Fernández, y lo había instado a tener en cuenta el impacto en los más pobres del país, y también a no soslayar las restricciones presupuestarias.

"Reconocemos que la pobreza ha aumentado, por lo que cualquier plan que presente el gobierno debe tener en cuenta el impacto que tendrá en las personas más vulnerables: esperamos una atención especial en la protección social y estamos hablando con nuestros colegas en el Banco Mundial de colaborar para apoyar ese tipo de plan", argumentó Georgieva.

En tanto, la directora del organismo había destacado que deberán llevar a "niveles sostenibles (los planes) para que puedan regresar a los mercados" y deslizó que " esperaría que estén dispuestos a discutir con el FMI sobre cómo pueden llegar allí".

Cerca de las 20, hora de la Argentina, trascendió que hubo un contacto telefónico entre Fernández y Georgieva.

Minutos más tarde, el equipo de prensa de Alberto Fernández compartió un comunicado en el que explicaron que van a "proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste".

Según el parte, Georgieva le dijo a Fernández: "Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino".

Fernández aclaró que está "en condiciones de proponer" un acuerdo de pago pero "sin más ajustes". "Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir", reafirmó el futuro jefe de Estado.

"Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir", dijo Fernández durante la conversación telefónica.

Fernández subrayó: "Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo".