El precandidato a presidente Alberto Fernández insistió hoy en que el dirigente Sergio Massa "está invitado" a participar de un frente electoral opositor al macrismo y le sumó presión. "Queremos que participen, que se sumen, pero la decisión está en él", sostuvo.

Mientras se intensifican las negociaciones entre el kirchnerismo y el Frente Renovador que lidera Massa para construir un frente electoral, Alberto Fernández reiteró su voluntad de llegar a un acuerdo. "Está en la misma situación que todos aquellos que hasta acá no han llegado al frente que queremos construir. Y está invitado", aseguró.

En diálogo con Radio 10, Fernández planteó: "Nosotros queremos que participen, nosotros queremos que se sumen, nosotros creemos que es importante; pero la decisión está en él".

"He hablado muchas veces con él [Massa], le he dicho lo que creía. Ahora la decisión está en él", insistió el precandidato a presidente y compañero de fórmula de Cristina Kirchner .

Anteayer, en un encuentro del Frente Renovador, Massa había llamado a armar una coalición opositora amplia para derrotar al oficialismo en las elecciones presidenciales. "Tenemos que construir una mayoría arrolladora que ponga fin a este gobierno", había dicho el exintendente de Tigre , y deslizó que podría desistir de ser candidato a presidente. La frase fue celebrada en el Instituto Patria, cuya presidenta honoraria es la senadora y exmandataria Cristina Kirchner.

Consultado sobre su posición respecto a la masiva demanda de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, Alberto Fernández explicó: "El tema de género llegó para instalarse, la política solo puede seguir esa marea social que lo reclama".

"Lo único que voy a hacer es sumarme y si me tengo que poner al frente, me pondré al frente de la marea social. Pero no podemos retroceder un solo paso en eso", agregó.

El precandidato presidencial recordó que en 1984 o 1985 estaba a cargo de una cátedra en el Ciclo Profesional Orientado de la carrera de Abogacía que se llamaba 'El aborto: reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo'. "Y explicaba que castigar el aborto no era una buena idea, que era una mala idea castigar el aborto", dijo.

"Es un llamado de reflexión que les hago a todos. Entiendo que el movimiento feminista plantea la de máxima [aborto legal, seguro y gratuito], pero para nosotros el aborto todavía es un delito. Deberíamos sacar el delito del aborto inmediatamente. ¿Para qué sirve? Para terminar con la clandestinidad. Que es la gran causa del daño a la salud, de muertes", planteó.

"A veces, por ir por todo te quedás sin nada. Debemos ir por partes", advirtió.

"El aborto es, antes que un problema moral, antes que un problema religioso, un problema de salud pública. Estoy absolutamente comprometido con resolver este tema. Se resuelve finalmente con el aborto legal, seguro, gratuito, pero dando pasos", concluyó.

Hace dos semanas, en una visita a la ciudad santacruceña de Río Gallegos , el precandidato presidencial había dicho: "Podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización [del aborto], porque la legalización es un tema que divide a los argentinos". Las críticas arreciaron.