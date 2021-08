Jorge Lanata habló de las visitas a Olivos: “Dylan tenía educación presencial y los chicos no”

El domingo Jorge Lanata centró su editorial de Periodismo para todos (eltrece) en las polémicas visitas a Olivos que recibió Alberto Fernández en plena cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Tras un repaso del listado de personas que ingresaron a la Quinta presidencial, el periodista cuestionó que un adiestrador canino haya ido a entrenar a la mascota del primer mandatario: “Dylan tenía educación presencial y los chicos no”.

Con ironía, el conductor opinó sobre las personalidades del espectáculo que charlaron con el Presidente durante el aislamiento obligatorio: “Hay tantos famosos visitando la quinta, que este año los Martín Fierro los van a transmitir desde Olivos”. Luego señaló con extrañeza la presencia de Ariel Zapata, entrenador canino, en reiteradas ocasiones.

Jorge Lanata ironizó sobre las visitas a Olivos: "El perro tenía clases y tus hijos no" - Fuente: eltrece

“Los perros de Alberto estuvieron durante la pandemia más cuidados que nadie. Mientras los chicos no podían ir a la escuela, Dylan, Prócer, Blue y Kaila pudieron seguir con su entrenamiento”, sentenció. De vuelta con su característico sarcasmo, remató: ”Entraba tanta gente a Olivos que Dylan ya estaba afónico de tanto ladrar”.

Alberto Fernández junto a su perro, Dylan, quien reside en la Quinta de Olivos junto a sus chachorros

“Lautaro Romero, adiestrador y árbitro de fútbol, ingresó a olivos 58 veces durante el aislamiento; el entrenador de perros, Ariel Zapata, entró 26 veces; y la veterinaria Cecilia Pipán ingresó 16 veces”, detalló. En este sentido, se refirió a uno de los memes que circulan en las redes sociales sobre este tema: “Recuerden que Dylan tenía educación presencial y tus hijos no”.

Crítico y sin filtro, Lanata arremetió contra el Gobierno nacional: “Para tratar de frenar el escándalo del ‘Olivosgate’, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero salió a decir que ‘todos los que fueron a la quinta y quienes han sido citados fueron por motivos de trabajo’; Cafierito, no aclares que oscurece por favor”.

“O sea, Alberto no solo incumplió reiteradamente el decreto que él mismo dictó de la cuarentena obligatoria, sino que además violó este otro decreto, por el que debía informar debidamente sus reuniones en Olivos, de acuerdo a lo que dice la norma”, cerró.

La palabra del entrenador de perros que fue a Olivos

Mientras los registros de visitas a la Quinta presidencial quedaron bajo observación de la Justicia, para investigar si constituyeron o no un delito, Zapata contó su versión de los hechos. “Fui a Olivos cuando ya estaba designado en el Ministerio porque me lo pidió el doctor Romero, que es el veterinario de Dylan. Me llamaron por un asunto importante, que eran las peleas de perros en Olivos”, dijo el entrenador de perros ante la consulta de LA NACION.

El adiestrador canino Ariel Zapata visitó la Quinta de Olivos 26 veces mientras regía la cuarentena obligatoria, según afirmó Jorge Lanata

“El perro del Presidente, Dylan, se peleaba con su hijo, y por indicación del doctor Romero, yo fui a atender ese problema”, aseguró. “Esas peleas motivaron que yo ingresara varias veces, con un auto oficial del ministerio de Seguridad bonaerense, pero lo hice sin cobrar por el trabajo, porque para mí es un honor que me convoque el Presidente para una tarea así”, agregó.

Zapata es adiestrador canino y director de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Sergio Berni.

LA NACION