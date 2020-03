El presidente Alberto Fernández Crédito: captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020 • 14:23

En el tercer día de cuarentena en la Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que su principal preocupación, en este momento, son las personas que no respetan la orden de aislarse. Aunque aclaró que, "hoy por hoy", no decretará el estado de sitio para profundizar el control, destinado a evitar los contagios del nuevo coronavirus Covid 19.

"Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos, el idiota que circula con fiebre que lastima a la salud de todos, su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Quiero aclarar que no son los más sino que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas dejando pasar el tiempo como puede. No saben la gratitud que tengo para con ellos", dijo el Presidente.

Y descartó que por el momento se vaya a decretar el estado de sitio: "No quisiera llegar a eso, y solo hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Los elementos están. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, la gente tiene que hacer lo suyo y yo tengo que cuidar la salud de los argentinos. Tenemos el sistema legal funcionando como corresponde", dijo.

Y ratificó: "No hace falta un estado de sitio, hoy por hoy, cada uno tiene que hacer su parte".

El diálogo se lleva a cabo en el programa La Peña de Morfi, que conduce Gerardo Rozín en Telefé. "Los problemas más dolorosos con el coronavirus se produjeron en los países que no previeron la velocidad del contagio, y por eso el sistema de salud no pudo hacerle frente. Si nos quedamos en casa, el contagio va a ser más lento y vamos a poder atender a los pacientes. Cuando más lento el contagio, mejor la posibilidad de que la gente sea mejor atendida. Ese es el secreto", sostuvo el Presidente.

Y agregó: "Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina después de que el 13 de marzo avisé a los argentinos que había una pandemia y que se frenaba todo. Después de eso, se fueron 20 mil argentinos. Y muchos pidieron después que los traiga urgente. Esto es una prueba de la desaprensión que hay de los argentinos", lanzó.

"Hoy la cuarentena hoy es prácticamente plena. Tenemos dificultades en los barrios más humildes porque las casas son muy chicas y el hacinamiento en el que vive la gente es muy grave", añadió.

"Esta no es la pelea de un presidente, es la pelea de la soociedad. Tenemos que estar todos mancomunados. Yo me siento muy acompañado por la inmensa mayoría, quedan solo algunos insensibles", destacó.

E informó que mañana a las 11 convocó a todos los intendentes del primer y segundo cordón del conurbano para analizar la logística a desplegar en el área. "Me preocupa lo que pueda llegar a pasar dentro de unos días, cuando el número se potencie, porque va a ocurrir. Hoy a la mañana convoqué al Ministro de Defensa, necesito que el Ejército se involucre plenamente", agregó.

"Vimos cómo están los 14 comandos en la Argentina. Estamos trabajando bien y vamos a seguir trabajando con los gobiernos de la Provincia y de la Ciudad, para atender el epicentro del problema, que es la Ciudad de Buenos Aires", dijo.

"En la Ciudad está el 70 por ciento del conflicto. Estamos haciendo un relevamiento de camas, unidades de terapia intensiva, respiradores, estamos comprando respiradores artificiales para proveer a quienes lo necesiten", informó.

Sobre la situación actual en cuanto a cantidad de infectados y a la gravedad que conllevan, dijo: "Necesitamos aplanar la curva, y tenemos que seguir haciéndolo. Del uno al diez, en cantidad de infectados y de gravedad, no sabemos dónde estamos. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar. Estamos peleando contra un ejército invisible. Pero si nos encerramos, la posibilidad de contagiarse es mayor. No quiero decirle a la gente estamos espléndidos", agregó.

Noticia en desarrollo