Coronavirus en la Argentina. Alberto Fernández habló de endurecer la cuarentena: "Sería partidario de restringir más el transporte público y las salidas a correr" Crédito: Presidencia

14 de junio de 2020 • 11:30

El presidente Alberto Fernández se mostró hoy a favor de endurecer la cuarentena obligatoria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el crecimiento de los contagios.

"Me preocupa y mucho la aceleración de contagios. Yo sería partidario de restringir más el transporte público y esas salidas recreativas a correr, y de poner más controles, no son suficientes", aseguró el jefe del Estado en diálogo con Radio 10.

"Me parece que hay algo que no está funcionando y la gente no entiende que el mayor problema lo tenemos en el AMBA y que esta presión de liberar y liberar, que la comprendo, se traduce inexorablemente sobre contagios y muertes", señaló.

Si bien aclaró que entiende la postura del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , quien flexibilizó la cuarentena en la Ciudad, Fernández cuestionó con dureza el desborde de corredores que se desató el lunes pasado en los parques de la Ciudad de Buenos Aires.

"La gente [en la Ciudad] piensa que esto ya pasó y no pasó nada. El otro día salieron a correr en grupos de a dos o tres y era lo que no había que hacer", afirmó.

Según el Presidente, la propagación del virus "ha tomado un ritmo" preocupante. "Tenemos que tomar decisiones ya sobre qué vamos a hacer con este punto. No podemos quedarnos de brazos cruzados", apuntó.

En ese sentido, anticipó que hoy volverá a hablar con Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Desde la administración de Larreta rechazan las críticas y aseguran que la suba de contagios se explica por el éxito del operativo Detectar, plan que se lanzó para buscar casos de Covid-19 en distintos barrios porteños.

"Entiendo a Horacio porque hay una demanda en la Ciudad de Buenos Aires, que debería ser revisada por los porteños, de que todo se libere. Eso es preocupante porque la circulación facilita que uno se encuentre con el virus", insistió Fernández.

El miércoles pasado, el Presidente había sugerido la posibilidad de volver a la fase 1 en el AMBA a partir del crecimiento de los contagios.