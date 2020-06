Santiago Dapelo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2020 • 02:01

Horacio Rodríguez Larreta aguanta la presión de Axel Kicillof, mientras la Nación mira sin intervenir. Por ahora, pese a los pedidos públicos y privados del gobernador para endurecer la cuarentena, el jefe de gobierno porteño no hará cambios; pese a los reclamos, tampoco su vecino bonaerense. Al menos por los próximos días, todo se mantiene como hasta ahora.

Desde el gobierno porteño rechazaron todos los cuestionamientos y argumentaron que el incremento de contagios se explica por el éxito del operativo Detectar, plan que se lanzó para buscar casos de Covid-19 en distintos barrios porteños y barrios vulnerables, como el Barrio 31, la 1-11-14 y en la 21-24. Ayer, comenzaron los testeos en La Boca, y el martes, en Constitución.

Pese al salto de contagios diarios, la curva es de "progresión lenta", según explicó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que, junto al vicejefe de gobierno, Diego Santilli, son las caras visibles de la lucha contra la pandemia. Desde Uspallata también destacaron que la ocupación de las camas de terapia intensiva en la ciudad se mantiene casi sin modificaciones.

Las diferencias no frenaron las conversaciones. Kicillof y Rodríguez Larreta hablan prácticamente todos los días. Lo mismo pasa con los equipos. El monitoreo es permanente y trabajo, según destacaron desde ambas administraciones, es conjunto. Tanto es así que se está gestionando un encuentro entre las tres administraciones, algo que podría ocurrir en los próximos días.

En las últimas horas el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, retomó su prédica para "volver a un aislamiento más estricto". Según dijo el mandatario provincial, es "única forma" de que los contagios de coronavirus no sigan creciendo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reiteró la necesidad de "coordinar las políticas" sanitarias con la ciudad de Buenos Aires.

"Los casos están creciendo, esto tiene dos factores: una es la extensión de la enfermedad y de los contagios cada vez de manera más amplia y dispersa, y otra es la situación que está ocurriendo en barrios o en lugares más pequeños donde hay un foco", describió el gobernador bonaerense.

Desde la provincia acusaron al gobierno porteño de incentivar la ruptura de la cuarentena y que eso tendrá consecuencias dramáticas. Quien llevó el discurso al extremo fue la ministra de Gobierno, Teresa García, que comparó la apertura para las salidas a correr con la tragedia ocurrida en la cancha de River Plate en 1968, cuando 71 personas murieron aplastadas en un acceso que había quedado cerrado. "Palermo pareció la Puerta 12", disparó la funcionaria bonaerense.

Kicillof confió que habló con Rodríguez Larreta sobre la problemática, pero no hubo avances. Cerca del jefe de gobierno destacaron "la paciencia" que le tiene al gobernador, pero sobre todo a los funcionarios, como Daniel Gollán (Salud) y García, que llevan elevan la tensión con una retórica identificada con el kirchnerismo duro.

Del otro lado de la General Paz todo es silencio. "Aguanta y escucha", graficó uno de sus hombres de confianza de Rodríguez Larreta. En este punto, tampoco habrá cambios: no importa lo que digan los funcionarios bonaerenses, no contestarán chicanas ni entrarán en debates públicos. "Más allá del ruido, estamos trabajando bien", resaltaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, en la ciudad siguen la evolución día a día. "Los estamos yendo a buscar, por eso es el aumento. La circulación del virus está dentro de lo esperado, aunque no podemos relajarnos", explicaron fuentes cercanas al jefe de gobierno. Como dijo Quirós, "la tasa de contagios empezó a subir" y "lo peor está por venir".

Si bien por ahora rechazan dar marcha atrás, tampoco están analizando flexibilizar más actividades o sumar nuevos espacios recreativos. "Vamos a andar o desandar las propuestas de acuerdo con los datos de cada semana", reafirmó Quirós en las últimas horas. Todo es día a día.

El "comandante" González García, como lo describió el Presidente, sigue con preocupación el avance del virus y articula una política común en el AMBA, epicentro de los contagios. Pese a que no estuvo de acuerdo con la flexibilización que hizo la ciudad, no hará nada por el momento. "No hay planteo formal", advirtieron fuentes oficiales, aunque mantuvieron abierta la posibilidad de accionar en caso de que la situación empeore.

"Se evalúa día a día en base al dinamismo de la situación, pero por supuesto que se le presta mucha atención al AMBA ya que la situación está más relajada", explicaron cerca del ministro.