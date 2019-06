Alberto Fernández presentó su propia versión de Carta Abierta

El precandidato presidencial del kirchnerismo se mostró con referentes de Agenda Argentina y lanzó críticas al Gobierno

Alberto Fernández llegó algo molesto al auditorio colmado que lo esperaba. El tumulto que había en la puerta dificultó sus planes para entrar y caminar entre las butacas. Envuelto en aplausos, flashes y esquivando celulares que lo apuntaban a la cara, el precandidato presidencial logró llegar al escenario de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde presentó a su propia Carta Abierta, un grupo de intelectuales que se bautizó Agenda Argentina.

El exjefe de gabinete se sentó entre una veintena de referentes de distintas agrupaciones de académicos que pasadas las 13 terminaban una ronda de discursos que coincidieron en la misma urgencia: ampliar aún más el espacio que lidera la fórmula de Fernández con Cristina Kirchner para sacar del poder a Mauricio Macri .

Entre los dirigentes de Agenda Argentina está el Grupo Callao (creado por el propio Fernández hace una década), el Espacio Atahualpa (entre los que figuran la extitular del Banco Nación Delfina Rossi), el Grupo Fragata, la Usina de Pensamiento Nacional y Popular, entre otros.

El breve discurso de Fernández se mantuvo en esa línea. Con algo de autocrítica y cuestionamientos a los medios y al Gobierno, el precandidato pidió que en octubre lo elijan hasta los votantes de Macri.

"Sé que muchos votaron a Macri y están desilusionados. Por favor, no se equivoquen dos veces. Son argentinos de bien que fueron defraudados. Los necesitamos a ellos también. Hay que decirles que hacen falta", dijo Fernández, que subía el tono de voz a cada minuto y que no mencionó el reciente acuerdo electoral con Sergio Massa .

Sí habló sobre el tigrense minutos antes, en declaraciones a La 990 Radio. "Él es representativo de un espacio electoral y sin duda significativo. El massismo existe. Su ingreso [al kirchnerismo] representa esta vocación de unir fuerzas para dar vuelta esta página que empezó a escribirse en 2015", señaló.

La atomización que hasta hace pocos meses primaba en el peronismo y el kirchnerismo fue un error que justifica, según Fernández, la premura por lograr una mayor unidad frente a las elecciones. "Este tiempo nos reencontró a los que estábamos divididos. ¡Qué error cometimos! Hace falta que nos unamos todos. La Argentina que nos merecemos no es la de Macri", agregó el precandidato.

En ese sentido, dijo el exjefe de gabinete, Agenda Argentina colaborará a "movilizar del debate", para "volver a los mejores años de la política".

En una frase que puede interpretarse como una respuesta a las críticas que aseguran que como Presidente solo sería una marioneta de Cristina Kirchner, Fernández aseguró no creer en "la política de la obediencia" y destacó la importancia del "pensamiento" al momento de hacer política. "Tenerle miedo a un intelectual es tenerle miedo al pensamiento", agregó.

Fernández también destinó una parte de su discurso para referirse al revuelo que generaron sus dichos y los de otros dirigentes respecto de lo que ocurriría con el Poder Judicial en un eventual regreso del kirchnerismo al poder. "Ahí hay discusiones de estos energúmenos que dicen que voy a cerrar la Justicia. Son estupideces. No voy a borrar con el codo lo que enseñé por 35 años", dijo, en relación a su experiencia como docente de derecho. Y agregó: "Lo que pasa es que no quieren que discutamos que uno de cada dos chicos son pobres".

Horas antes, Fernández había dicho en Twitter que el periodismo decía "disparates" sobre el rechazo a las iniciativas de modificar el funcionamiento de la Justicia.

En los diez minutos que habló, Fernández dio algunos indicios de las prioridades que tendría su administración. Para ello usó el ejemplo de Fútbol para Todos. "Creo que la Argentina por delante es muy difícil. Me apena que alguien a quien no le alcanza el sueldo no pueda disfrutar del fútbol y me voy a ocupar de eso, pero hay muchos problemas para resolver antes", dijo.

Asimismo, dio indicios de que su gestión le daría un tono distinto a la política exterior. "Hay un mundo que quiere que sigamos comprándole tecnología aunque estemos nadando en una laguna de petróleo. No podemos ser tan tontos", sostuvo.

El precandidato estuvo acompañado en el auditorio por figuras como el diputado nacional Daniel Filmus , el legislador Mariano Recalde , la diputada Victoria Donda y Gabriela Cerruti. El evento también contó con la adhesión del diputado Facundo Moyano , que no asistió.