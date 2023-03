Alberto Fernández: “Trato de cerrar mis oídos al barullo de la política”

escuchar

En su primera aparición pública después del bloqueo radicular que le realizaron el jueves pasado debido a una hernia de disco lumbar, el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la tensa carrera por las precandidaturas presidenciales 2023 al decir que hay que cerrar los oídos “a los barullos de la política” y escuchar “el murmullo de la gente”.

Fernández se presentó hoy en Merlo, provincia de Buenos Aires, para inaugurar la Escuela de Ciencias de la Salud que entrará en funcionamiento en el nuevo campus de la Universidad Nacional del Oeste (UNO). En ese marco, destacó la importancia de la educación y la salud públicas y apuntó contra la oposición, en una nueva jugada para posicionar su imagen para una posible nueva candidatura a presidente.

“Teníamos que hacerle frente a una deuda que nunca se debió haber tomado, tuvimos una pandemia, una guerra, una sequía”, destacó Fernández al enumerar los escollos que enfrentó su gobierno desde que asumió tras ser electo presidente en 2019.

“Los que dicen que no se deben construir hospitales porque no hay médicos, que las universidades sobran porque los hijos de los pobres no estudian, esos nos quitan el aliento, pero no se dejen desalentar“, dijo apuntando a la oposición y a la gestión pasada de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

“Quiero que perciban y vean porque ese desaliento atenta contra la credibilidad en la política porque sentimos que la causa de todo lo que pasa es la política. La política hace mucho barullo, es verdad, y yo trato de cerrar mis oídos al barullo de la política y trato de escuchar el murmullo de la gente”, dijo Fernández.

“En medio de tanto barullo, hay dos miradas de país, no somos todos los mismos, a nosotros el dolor del otro nos duele, a nosotros la falta de estudios del otro nos duele, a nosotros la salud no atendida del otro nos duele, y para otros es un problema del mercado. No somos lo mismo. Nosotros invertimos en educación porque pensamos en le futuro, ellos creen que todos tienen por mérito que encontrar el modo de acceder a la educación. Yo creo en el mérito si las condiciones son iguales para todos, porque no tienen las mismas posibilidades de hacer valer su mérito el hijo de un asalariado que el hijo de un rico”, expresó.

“Les pido que para que estos cuatro años tan difíciles que nos han hecho expertos en resiliencia, no hayan sido en vano, cuando llegue el momento no se dejen confundir, porque lo que les van a proponer es volver a ese pasado donde estudiar era un privilegio para pocos, donde las universidades no tenían sentido, donde los hijos de los pobres no podían acceder. Eso es el pasado, y como dijo el Flaco Luis Alberto Spinetta, no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor, mañana es mejor”, cerró Fernández.

La obra

La obra, que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, demandó una inversión de 344 millones de pesos y beneficiará a 6000 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, según información oficial.

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk; por la intendenta de Merlo, Karina Menéndez -quien reemplaza desde 2021 a su hermano Gustavo, ahora titular del Grupo Provincia-; y por el rector de la casa de altos estudios, Roberto Gallo.

