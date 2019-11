Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2019 • 11:31

El presidente electo Alberto Fernández alertó hoy sobre el estado de las cuentas fiscales y el nivel de reservas en el Banco Central que heredará de Mauricio Macri. Durante su discurso en la 25° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrollará hoy en Parque Norte, Fernández ratificó su propuesta de convocar a un consejo económico y social.

Además, aseguró que profundizará el acuerdo con el Mercosur, más allá de su tensa relación con el primer mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Las cuentas fiscales quedan en un estado deplorable", dijo. Y cuestionó: "Algunos festejan que la Argentina tiene reservas para seis meses, yo me avergonzaría".

"Hay que volver a poner al país de pie, pero no a latigazos sino con la convicción de todos. Abro este juego a todos y lo abro sin límites porque creo en la política de puertas abiertas y cabezas abiertas. No me importa qué votaron sino que quieran lo mismo que yo, se sumen y me acompañen. Nadie es mejor por lo que votó", agregó.

En otro punto de su discurso, el presidente electo cuestionó el diagnóstico del gobierno saliente: "No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejaron, yo siento que camino en un pantano". "Hay millones de argentinos que se cansaron de vivir en este tiempo. Se empobrecieron. Ni los bancos salieron favorecidos con este modelo porque trabajaron de otra cosa".

Respecto de la deuda con el FMI, advirtió: "No quiero hacerle quitas a nadie ni dejar de pagar lo que debemos. Sé que esta deuda la tomó un gobierno democrático y el mundo no tiene la culpa de lo que eligió la Argentina. Todo lo sé. Pero, esta vez, esa deuda no la van a pagar los que menos tienen, los que producen y dan empleo sino que se va a pagar cuando los que produzcan produzcan más".

Y criticó con dureza a la gestión de Macri: "Hoy producimos lo mismo que en 2006. Nadie puede estar contento con lo que nos pasó y nos pasó porque estos cuatro años fueron de especulación financiera. Cuatro años donde fue mejor apostar a un bono, a Lelics o Lebacs que invertir y producir y dar trabajo. En el mundo de los especuladores ganan pocos y pierden los mejores: los que arriesgan y trabajan. Es la peor sociedad: premia a los que especulan. No podemos seguir con esa lógica ni un día mas".

A continuación, las definiciones más destacadas del presidente electo durante su discurso en la conferencia de la UIA:

- "Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur. Ninguna disputa me va a hacer poner a la Argentina en el lugar equivocado"

- "Vi con alegría que Bolsonaro proponga tener un vínculo pragmático con el Mercosur"

- "¿Cuánto más van a pensar que la sociedad se arregla con ajuste o tirando 10, 20 millones de personas por la ventana?"

- "Algunos dicen `estás rodeado de derechas´, pero el reclamo de Chile, el de Colombia y el de Ecuador son progresistas. El reclamo de Bolivia, más allá del golpe, es progresista. No dejemos que la gente salga a la calle, abracémoslos y hagámoslos parte de la sociedad"

- "Entiendo que el Interior de la Argentina está reclamando ser atendido por los problemas que tienen por producir a distancia. Tiene que haber regímenes impositivos distintos para ellos que los que hay para grandes empresas"

- "Solíamos ser el granero del mundo, después hablaron de ser el supermercado del mundo y ahora la industria argentina solo utiliza el 50% de la capacidad instalada. No voy a dejar que eso siga. Ojalá pronto funcione al 100% porque todos comemos y exportamos".

- "No voy a traer camisetas chinas ni zapatos brasileños y eso no es ser una economía cerrada sino inteligentes. Los que venden limones a los Estados Unidos o la gente del campo que busca a exportar a Europa no son marxistas, son inteligentes"

- "Se equivocan quienes piensan que el debate es ver por cuánto congelamos precios y salarios"

- "El desarrollo de la industria y generación de trabajo es una política de Estado"

- "Las mejores sociedades son las que cuidan el trabajo en blanco, el trabajo industrial"

- "Vamos a pagar el día que hayamos crecido, producido más, exportado más y y hayamos conseguido los dólares para pagar esa deuda"

- "Vamos a ayudar a los que producen y a poner en marcha la economía"