Alberto Fernández y Agustín Rossi, los marginados que se volvieron centrales en una decisión disruptiva

Alberto Fernández y Agustín Rossi se convirtieron, junto con Sergio Massa, en los dos grandes ganadores de la jornada. A diferencia del ministro de Economía, el Presidente y el jefe de gabinete, lograron revertir en un puñado de horas, la marginalidad a la que estaban reducidos en el último tiempo.

“En dos meses lo único que Alberto hizo fue daño y terminó mostrando lo que mejor sabe hacer, rosquear”, resumió una importante voz del oficialismo en referencia a lo que logró el jefe del Estado durante el tramo final de la definición de las listas, al imponer a Rossi como su candidato a vicepresidente.

“Alberto se garantizó una campaña en la que no le van a pegar: tiene a su ministro de Economía y jefe de Gabinete, ahí” , agregó. “Queda claro que Alberto iba a terminar con el kirchnerismo, como le dijo a (el periodista) Navarro”, completó en referencia a que la fórmula no tiene ningún puro del ala dura, de los que están alineados con la vicepresidenta.

Detrás de la decisión de Fernández de ubicar a Rossi en la vicepresidencia, y de Cristina Kirchner de aceptarlo, se ubica una relación de larga data del santafesino con el kirchnerismo, que supo de distancias, pero nunca de quiebres.

Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos a presidente @SergioMassa y a vicepresidente @RossiAgustinOk, quienes expresan el consenso de las fuerzas que integramos @unionxlapatria. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) June 24, 2023

Cuando asumió en 2019, Fernández designó a Rossi como ministro de Defensa, pero lo echó por televisión durante el cierre de listas del 2021 cuando anunció en una entrevista: “El que es candidato no puede seguir siendo funcionario”. Rossi, que estaba decidido a ser candidato a senador por Santa Fe, desobedeciendo a sus jefes, se enteró desde otro set de TV que quedaba afuera.

Poco después, y tras la derrota de Rossi en Santa Fe, Fernández lo convocó para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en reemplazo de Cristina Camaño. Desde allí, en febrero pasado, saltó a la jefatura de Gabinete, tras la salida de Juan Manzur, para su campaña a la gobernación de Tucumán.

Un video con guiños a Cristina y Néstor

Rossi había lanzado su carrera presidencial hace casi un mes. El lunes 29 de mayo publicó su video en You tube, donde habló del 2024 que quería. Con ese anunció, el santafesino quedó ubicado junto a Daniel Scioli en el lote de postulantes que impulsaban las PASO y se movían con el apoyo de Fernández. Lejos de un kirchnerismo que se mostraba cada vez más inclinado por la candidatura del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Massa, que insistía con su reclama para que el oficialismo tenga un candidato único.

Mientras Scioli siempre reclamó abiertamente un lugar en la pelea interna, Rossi no rechazaba de plano la alternativa: “Si ahora aparece una fórmula o candidatura que genere un hecho similar al de 2019, habrá un candidato único. Y si no, habrá PASO”, repetía.

En el anochecer de este viernes y a pocas horas del cierre todo eso cambió. de Pedro y Scioli se bajaron. Massa será candidato y Rossi lo acompañará como candidato a vice. Las posibilidades de Rossi cambiaron exponencialmente.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete, en la Cámara de Diputados

En su video de lanzamiento, Rossi aludió a la crisis económica, hizo referencia al “endeudamiento” del país, a la pandemia, la guerra y la sequía. También a las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, en un guiño a la vicepresidenta, que por entonces no lo tenía en el radar de candidatos posibles. En rigor, tampoco lo tenía ahora, pero la irrupción en escena de Fernández aportando el nombre y la buena relación que “el chivo” siempre tuvo con el espacio, le jugaron a favor.

El video con el que Rossi lanzó su candidatura se grabó el último miércoles, al final de su jornada laboral y en vísperas del acto del 25 de Mayo. Ese día, cuando ya estaban claras sus intenciones de lanzarse, Rossi estuvo el en Plaza de Mayo pero no fue parte de los elegidos para escoltar a la vicepresidenta en el escenario. “No estuve en el escenario porque no me invitaron, en una de esas se traspapeló”, ironizó después. Por entonces era impensado lo que vendría casi un mes después.