El gobernador Quintela reveló que Alberto Fernández propuso una fórmula de unidad liderada por Massa

escuchar

¿Está Alberto Fernández dispuesto a quitarle el apoyo a la candidatura presidencial de Daniel Scioli? ¿Quedó firme la fórmula Wado de Pedro-Juan Manzur como representante del kirchnerismo? ¿Sigue en carrera Sergio Massa? Una declaración del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, regó de dudas el cierre de listas en el frente oficialista Unión por la Patria cuando quedan horas para la inscripción de las candidaturas.

Quintela, en una entrevista con Radio 10, contó una reunión que el jueves mantuvo el Presidente con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), elegidos para mediar entre la Casa Rosada y el Instituto Patria, sede de Cristina Kirchner, en busca de una fórmula de unidad. “Fue un diálogo bueno, positivo, y por lo que contaron el Presidente dijo: ‘Bueno, yo les propongo que ustedes propongan a Massa y yo pongo el vicepresidente’. Esa fue la conversación”.

El relato de Quintela es el primero que públicamente reconoce que no está del todo cerrado, a menos a juicio de los gobernadores peronistas, cómo será la competición en las PASO del oficialismo.

“Creo que las conversaciones todavía no están cerradas. Falta. Hasta las cero horas del día sábado tenemos tiempo todavía para conversar. Los gobernadores tenemos todavía la expectativa positiva de que pueda haber una propuesta de unidad porque a la Argentina se la puede servir de muchos lugares, no únicamente desde el cargo del presidente. Por eso, aspiramos a la buena voluntad, aspiramos al criterio razonable, a la racionalidad de los compañeros, al sentido común”, dijo.

Lanzamiento de la lista Unidos Triunfaremos de Unión por la Patria, Daniel Scioli pre-candidato a presidente y Victoria Tolosa Paz pre-candidata a la gob. de Bs.As. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Añadió que hay que “armar el rompecabezas” y puso en la misma balanza a De Pedro, Massa y Scioli, como si los tres siguieran en la cancha: “Que se pongan de acuerdo. Tenemos tres potenciales candidatos importantes: Wado, Massa y Scioli. Que se pongan de acuerdo. No quiere decir que a nadie le falten las cualidades”.

La “confesión” de Quintela deja expuesto a Fernández, ya que revela que está dispuesto a retirar el apoyo a Scioli, que el jueves por la noche presentó su precandidatura en el teatro ND Ateneo, junto con la ministra Victoria Tolosa Paz (que quiere ser gobernadora de Buenos Aires) y con Hugo Moyano (a quien anunció como cabeza de lista en la Provincia). Por otro lado, exhibe lo que podría ser una picardía del Presidente: si a él le dieran la potestad de nombrar al compañero de una eventual fórmula encabezada por Massa, implicaría que el kirchnerismo queda afuera de todo. Algo que sería a todas luces inaceptable para Cristina Kirchner.

Wado de Pedro y Sergio Massa Frente de Todos

Expone también que los gobernadores peronistas siguen intentando cumplir con el reclamo que hicieron el mes pasado sobre la necesidad de que el oficialismo vaya con una única fórmula a las PASO y que no se contentan con la inclusión de uno de ellos, el tucumano Juan Manzur, a la oferta del kirchnerismo.

Zamora y Jalil quieren ser “un puente” entre Cristina y Alberto, dijo Quintela. Los dos estuvieron también en el Palacio de Hacienda reunidos con Massa. “Que se sienten a dialogar y a ver cómo podemos conformar una propuesta que nos represente y que todos, con un programa, como bien lo planteó Cristina, le expliquemos cómo podemos sacar a la Argentina adelante”, insistió el riojano.

Gerardo Zamora, uno de los mediadores entre Alberto y Cristina Fernando Font

Sobre la supuesta preferencia de los gobernadores por Massa, Quintela fue esquivo. “Massa es importantísimo; son decisiones que tiene que tomar él y no se manifestó todavía. Yo planteé el tema de Wado, no me disgusta. Massa tampoco me disgustaría, pero tiene que haber un acuerdo entre las partes. Con Wado no soy objetivo porque tengo una relación afectiva, más allá de la política, más allá de un compañero que estuvo ayudándonos a que nos vaya bien en la gestión”. Consideró que “hay un camino todavía”, de acá al cierre de listas, para alcanzar una fórmula de unidad.

El anuncio de De Pedro

En medio de fuertes tensiones, el ministro De Pedro anunció el jueves por la tarde su candidatura presidencial. El kirchnerismo confirmó que era el representante de Cristina y que Manzur sería su compañero de fórmula, aunque no se incluyó este punto en la comunicación oficial. La vicepresidenta no emitió ningún mensaje de respaldo. Tampoco lo hizo Massa.

El anuncio de Wado de Pedro que lo acerca como Presidente del oficialismo

Las versiones del oficialismo indicaron que el ministro de Economía sería el candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que su colega de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, iría al tope de la boleta de diputados.

Alberto Fernández, que se bajó de la posibilidad de pelear la reelección dos meses atrás, había sugerido en una declaración que después negó que su intención era “terminar con 20 años de kirchnerismo”. La vicepresidenta lo señala como el impulsor de la candidatura de Scioli, como instrumento para desafiarla, algo que él niega. Sin embargo, el exgobernador está rodeado de gente de confianza de Fernández, desde Tolosa Paz al canciller Santiago Cafiero.

La declaración de Quintela, sin embargo, pone en duda que su respaldo sea incondicional, si es que está dispuesto a apoyar a Massa a cambio de que le dejen el segundo lugar de la fórmula.

LA NACION