El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, cree que la reforma judicial que propone el Gobierno no es suficiente para mejorar el funcionamiento de la Justicia Fuente: LA NACION

Hernán Cappiello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 10:22

El presidente del Consejo de la Magistratura , Alberto Lugones , sospecha que lo espían , cree que "la política está muy metida en la Justicia", que el Poder Judicial enfrenta una gran falencia de recursos para trabajar en la pandemia del coronavirus al punto que no se pueden hacer dos juicios orales de manera remota al mismo tiempo y le pidió plata a la Corte.

Anunció, además, que este año no cree que haya aumentos para el Poder Judicial, dijo que la reforma judicial como está planteada no basta y que ampliaría el número de integrantes del Consejo de la Magistratura a 20. Desde su casa de Cardales, donde pasa la cuarentena, Lugones, que es camarista de San Martín, criticó el fallo del juez de Reconquista que desplazó a los interventores federales de Vicentin y los colocó como veedores y explicó cómo pueden cubrirse las vacantes de Comodoro Py 2002 con jueces subrogantes.

- ¿Cree que lo espían?

- Hice la denuncia para que se verifique. Tengo sospechas de que puede haber algo extraño. No quiero descartar nada, porque hay una cuestión institucional. No puedo no hacer la denuncia porque estoy resolviendo expedientes con este teléfono, intercambiamos votos con mis colegas de sala, no son cuestiones sencillas, sino muy pesadas.

- ¿Cómo trabaja la Justicia durante la pandemia?

- Está trabajando de la mejor manera posible. El problema es informático. Son las falencias del sistema. Estamos haciendo en tres meses lo que no se hizo en 10 años. Estamos trabajando de manera remota con escasos recursos. ¿Usted me pregunta si podríamos trabajar mejor? Sí, si contáramos con los recursos. Por ejemplo, en los juicios orales por video. Si tuviéramos los fondos podríamos adquirir storage (almacenamiento) para que el sistema permita hacer más de un juicio simultáneamente. Hoy no podemos hacer dos juicios simultáneamente. Si adquirimos ese storage podríamos acelerar el 200 por ciento los juicios que están parados, los difíciles, los que necesitan muchos puntos de conexión remota, podríamos hacer cinco juicios en simultáneo. Hoy no se pueden hacer ni dos, porque se puede pinchar el sistema en el camino y no grabar la audiencia y que el juicio se caiga por nulidad. Tengo que tener la seguridad de que se grabarán estos juicios de trascendencia política, judicial mediática. Tenemos varios juicios por recomenzar el de Lázaro Báez [ruta del dinero k], el de Cristina Kirchner , el de Jaime, todos los juicios del interior.

- ¿Va a empezar el juico de Cristina Kirchner o el de Jaime?

- De a uno por día se puede. Me dijeron que era kirchnerista porque no le habilitaba la videoconferencia al juicio de Cristina Kirchner, pero se están habilitando para juicios de trascendencia. Van a empezar. Si mañana se declara nulo un juicio de estos me prenden fuego los de este diario o los del otro. Me prenden fuego. Tenemos que comprar almacenamiento propio que este en el Poder Judicial.

- ¿Cuánta plata hace falta?

- Le mandamos un pedido a la Corte de gastos imprescindibles por 275 millones y no tenemos respuesta aún. Estimo que la Corte nos va a decir que tenemos fondos nosotros para hacerlo.

- ¿Los tienen?

- Presupuestariamente sí, pero financieramente es probable que cuando tengamos que pagar no tengamos plata. Estamos buscando alternativas.

- ¿La Corte tiene que abrir su fondo fiduciario?

- No sé. es un tema que sabrán ellos. El Consejo entendió que debíamos pedir esa ayuda y así se lo hice saber. No lo pide Lugones, sino el Consejo, con el consenso del cuerpo.

- ¿Falta presupuesto o falla a la administración?

- No tenemos un presupuesto, nos manejamos con el de 2019 que era escaso y con la inflación estamos un 50 % abajo. Y a eso se suma la pandemia con una caída de la recaudación que afecta nuestros ingresos. [El presupuesto del Poder Judicial es 3,5 de la recaudación total. 2,93 % van al Consejo para pagar sueldos y gestionar y 0,57 a la Corte]. No sé si va a haber incrementos salariales este año, dudo que los haya por la crisis. En este momento no me parece razonable hacer un planteo. Más allá de que se retrasaron nuestras retribuciones, el Poder Ejecutivo tiene otras prioridades, la ayuda por la cuestión sanitaria.

El juez Alberto Lugones y Ricardo Recondo, también consejero pero por la lista Bordó, la más crítica del kirchnerismo Fuente: Télam

- ¿Está de acuerdo con una reforma judicial?

- Soy proclive a que si se reforma algo es par que mejore. No alcanza con unificar fueros, el federal y el en el penal económico o el contencioso y el comercial, yo creo que hay que sumar la puesta en marcha del código procesal penal acusatorio. El planteo es sacar a la política de la justicia.

- ¿Lo está ahora mismo?

- La política en la justicia está muy metida. Las cosas que no resuelve la política se la mandan al Poder Judicial y eso no puede ser así. Pensar que el Poder Judicial, en el fuero federal no sea político es ser demasiado ingenuo. No me preocupa que me llame un funcionario porque puedo decir que no. Pero me preocupa que detrás de esa negativa venga la amenaza de un juicio político y eso ya ocurrió

- ¿Con quién?

- Con Alejo Ramos Padilla , por ejemplo. No podemos juzgar a un juez por el contenido de sus fallos. Los jueces deben estar tranquilos que mientras resuelven según sus funciones no van a ser perseguidos.

- ¿Rodolfo Canicoba Corral tiene que seguir siendo juez?

- Quedó pendiente en el Consejo el tema, no sé si se va a tratar, pero hay una primera minoría con un dictamen favorable no se trató en el plenario. Hay otro tema el juez en julio cumple 75 años y entonces su continuidad pasa por una decisión que excede al Consejo y debe intervenir el Poder Ejecutivo y el Senado. Si el Poder Ejecutivo decidiera que continúe nos obligara a nosotros a tomar una determinación sobre el tema.

- ¿Es la reforma judicial de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner?

- No tengo idea. No hay evidencia de que sea de Cristina. ¿Qué tiene de extraño esta reforma? Crea 23 vacantes y nosotros desde el Consejo tenemos que garantizar a los postulantes que solo los mejores llegaran al final del concurso con transparencia y serenidad.

El juez Alberto Lugones cuando asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura Fuente: Télam

- ¿Pero antes de los concursos pueden poner subrogantes en esos 23 juzgados?

- La ley de subrogancias no lo permite. La Corte ha dicho que no se puede poner un juez subrogante en un juzgado nuevo. El Consejo está tratando una lista de conjueces entre los que participaron de concursos que será elevada al PEN para que la mande a las Cámaras Federales y que de allí salgan los subrogantes de los juzgados existentes vacantes.

- ¿Podrían salir de allí los subrogantes de las vacantes de la Cámara Federal o de Comodoro Py, por ejemplo, en el juzgado de Claudio Bonadio o de Sergio Torres?

- Rige ahora la ley del Pro que establece que las cámaras son las que designan a los subrogantes de esa lista de conjueces. Es la Cámara Federal la que debe decidir. Allí hay dos jueces titulares y dos cuestionados por sus traslados [Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia]. Son dos jueces designados incumpliendo los pasos propios de la designación.

- ¿Se debe reformar el Consejo de la Magistratura?

- Creo que el primer Consejo de 20 miembros funcionó bastante bien, porque hacían falta acuerdos internos que no dejaba todo en blanco o negro como ahora. Ahora con 13 miembros tenemos un sector más cercano al oficialismo, otro a la oposición y ahí hay una guerra de trincheras. Mi idea es que no sea así, que los temas los resolvamos por consenso. Con más integrantes puede haber representantes legislativos de otras minorías que pivoteen entre oficialismo y oposición. Una ampliación podría hacer funcionar mejor al Consejo.

- ¿Está de acuerdo con ampliar la Corte?

- No tengo opinión sobre este tema, pero pensar así es poner el carro delante del caballo. Primero hay que definir que Corte queremos, si una al estilo de los Estados Unidos con 20 fallos al año sobre temas trascendentales o una Corte que funciona como una tercera instancia indirecta. La primera Corte de Alfonsín con 5 miembros era un lujo, muy valiosa, la primera integración de esta Corte fue interesante, después se metió en la arena política y la de Menem de 9 miembros fue cuestionada por tener una mayoría propia, pero fue valiosa en otros aspectos. La Corte es la cabeza del Poder Judicial, los ministros son mis superiores jerárquicos desde lo jurisdiccional pero ahora teneos que generar consensos para administrar mejor el Poder Judicial.

- ¿Cómo ve el fallo del juez de Santa Fe que puso freno al DNU del Presidente por el caso Vicentin?

- Solo desde un enfoque general, no me gusta la solución del colega de Reconquista, porque no me parece razonable alzarme respecto de un DNU, (esto es decir que no lo aplico o lo cumplo a medias). Porque si entiendo que no debo cumplirlo porque afecta la Constitución Nacional, debo declarar su inconstitucionalidad, no conozco otra forma de hacerlo. Todo lo demás, podría entenderse como, desconocer la obligatoriedad de las normas y la función del Poder Judicial. Las cosas solo hay una forma de hacerla bien y los jueces debemos respetar los códigos de procedimientos. Simplemente es una opinión genérica.