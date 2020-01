El presidente de la Unión Cívica Radical participó de Terapia de Noticias y se refirió al asesor de Juntos por el Cambio 01:08

Alfredo Cornejo, diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), estuvo en Terapia de Noticias, el programa de debate de LN+ y, en el marco de una discusión por los dichos del expresidente Mauricio Macri en Neuquén, criticó fuerte a Jaime Durán Barba, el asesor y "gurú" de Juntos por el Cambio, por su función en el gobierno que se fue y a raíz de sus dichos recientes sobre que Cristina Kirchner "es la mujer más brillante de la historia argentina". .

"Durán Barba es un provocador que no ha contribuido en lo más mínimo en el gobierno de Macri. El expresidente por lo menos se sometió a elecciones y tomó responsabilidades", opinó Cornejo. Y continuó: "Durán Barba es un consultor que da opiniones, que provoca, y creo que su ego le juega una mala pasada, creo que es un inútil, sus contribuciones han sido bastante pobres".

El presidente de la UCR no pasó por alto la responsabilidad de Macri en los desaciertos de la gestión de Cambiemos y consideró: "Macri fue el que lo avaló, y escuchó muchas veces sus consejos por encima de toda la estructura política que constituían los líderes de los partidos y del Congreso de Cambiemos".

Cornejo no es el primer referente del radicalismo que critica la reaparición de Macri. Recientemente, Federico Storani se refirió al expresidente y calificó sus dichos en Neuquén como "desafortunados".

"Me parece muy desafortunada que su primera aparición, muy poco tiempo después de haber dejado el poder, haya sido para repartir responsabilidades a diestra y siniestra como si él no hubiese tenido nada que ver con la gestión", expresó el dirigente radical en radio La Red.

Macri hizo su reaparición pública en el marco de una reunión con referentes locales del PRO. Durante el encuentro, el exmandatario realizó un balance de su gestión y dijo: "No nos van a llevar puestos como en el 2001".

En un fragmento de la charla, que fue compartida a través de un video en redes sociales, se escucha a Macri decir: "Yo les decía, cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían: 'no, seguí'".