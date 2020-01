El exasesor de campaña de Mauricio Macri habló además sobre el futuro político del expresidente Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2020 • 12:45

El exasesor de campaña de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, estuvo en el país para arreglar con una editorial la publicación de dos libros y a poco de la asunción del nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández se refirió a la vicepresidenta y aseguró que Cristina Kirchner "es la mujer más brillante de la historia argentina".

" Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz y no es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón. Esta tiene sus propios valores. De una mujer con ese currículum, uno no puede decir que es una tipa que no tiene importancia", dijo el consultor ecuatoriano en una entrevista con Letra P.

Asimismo, destacó que Cristina es popular. "Lo dije siempre. Tiene bases, tiene fuerza. Algunos decían ya no existe. ¡No! ¡Nunca se murió! Siempre conservó la misma popularidad". También agregó que expresa "la antigua argentina que quiere ser proteccionista con la industria, que tiene miedo a la incorporación al mundo y a la competencia".

Barba además volvió a referirse a la fórmula que le ganó las elecciones a Mauricio Macri y aseguró sobre ellos: "Me parece que tienen muchas contradicciones, hay que ver cómo funcionan. Ojalá les vaya bien. Ojalá no se peleen. Ojalá tengan la serenidad de hacer un acuerdo con todos los argentinos. Pero no lo veo muy fácil".

Durán Barba dijo que Cristina Kirchner "es la mujer más brillante de la historia argentina" Crédito: Matias Baglietto/Reuters

Sobre el Presidente, que horas atrás concluyó su primera gira internacional, dijo que representa cosas que no expresa el peronismo tradicional. "Yo simpatizo mucho con un padre que tiene esa actitud de apertura con un hijo drag queen. Si yo tuviera un hijo drag queen, querría tener esa actitud. Lo que la prensa llamó una familia desestructurada, que es la de Fernández, me parece que es un avance. Estoy muy contento". Tras ello, indicó que le llamó la atención que la Iglesia apoyara a un candidato así y no a Macri. "Estaba más cerca de los dogmas de la Iglesia, que a mí me parecen superados, Macri que Fernández. Habría que preguntarse por qué".

Respecto de su vínculo con los referentes de Cambiemos, el asesor político indicó que siguen en contacto con Macri y con Horacio Rodríguez Larreta y añadió que lo que ocurrió en las últimas presidenciales fue algo muy raro porque "con toda la hecatombe económica que hubo, tuvo un resultado electoral muy bueno".

Al intenta descifrar por qué el exmandatario no consiguió la reelección, señaló a la economía y dijo que "no tiene remedio si no se llega a un acuerdo de fondo entre las fuerzas reales". "Yo creo que para que el país tenga salida hay que hablar entre los distintos. Porque si hablamos entre los parecidos, es una pérdida de tiempo. Están haciendo lo mismo ahora y no se trata de ser mayoría, se trata de hablar con gente que quiere una Argentina distinta, moderna. Que no son ellos. Y ponerse de acuerdo en algunas líneas para que el país funcione. Eso sería deseable. No es fácil".

Por último, respecto del futuro de Macri advirtió: "Creo que él no va a irse de la política, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez. Ya fue. Hizo lo que pudo". Y sobre la posibilidad de que se postule Larreta indicó: "Habrá que ver".

Durán Barba dijo que Cristina Kirchner "es la mujer más brillante de la historia argentina" Fuente: Reuters - Crédito: Matias Baglietto