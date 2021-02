Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de febrero de 2021 • 22:58

Alfredo Leuco comenzó un nuevo editorial para su programa de LN+ "Palabra de Leuco", con una premisa contundente: "Si Alberto Fernández hablara con sinceridad, cosa que no hace casi nunca, diría que está arrepentido de haber echado a Ginés González García". De esta manera, se hizo eco de los rumores de que el Presidente sabía todo lo que ocurría con los vacunatorios vip, y lanzó: "Hay una versión que dice que, entre los amigos, Ginés dijo que si abría la boca se caía el Gobierno''.

De hecho, antes de su editorial, y analizando los dichos del director del Hospital Posadas, lanzó: ''Me parece que, como está a punto de perder su cargo, le ha tirado toda la responsabilidad a Ginés. Yo no quiero ser vocero de los off the record de Ginés González García. Si tiene coraje, que lo diga él, pero todos sus amigos están diciendo que fue Alberto Fernández el que lo ordenó, no él, pero le tiran toda la factura a él".

Para Leuco, el mandatario pidió la renuncia del ahora exministro de Salud como "un gesto de autoridad ejemplificador para apagar el incendio político porque las llamas estaban demasiado cerca del sillón de Rivadavia. Y fue más allá: "Le salió mal la jugada, como de costumbre. Todo le sale al revés. Todo indica que sus efectos devastadores recién comienzan. Fue como echar nafta al fuego".

Así, sentenció que, como se extendió y complejizó cada vez más la situación, Fernández salió a decirles a los jueces y los fiscales que terminen con "las payasadas". Y siguió: "Con la cara de acero inoxidable, y como si no fuera profesor de derecho, dijo que no se cometió ningún delito porque no es delito vacunar a alguien que se adelantó en la cola".

Leuco fue lapidario ante esas palabras: "Con esta negación e irracionalidad, no debería dar clases de derecho ni en un jardín de infantes". Y subrayó el hecho de que "el Presidente presionó a los jueces para que avancen a las causas que involucran a dirigentes opositores''.

Pese a los dichos del jefe de Estado, el conductor de LN+ reivindicó la postura de Eduardo Taiano y Guillermo Marijuan: ''Taiano imputó a Gines y ordenó allanar el Ministerio de Salud. En el despacho más importante funcionaba una asociación ilícita liderada por Ginés y Lisandro Bonelli". Entonces, dijo que la causa "puede implicar tráfico de influencias, abuso de poder, malversación de fondos, abandono de personas en situación de riesgo, un atentado a la salud pública y una cantidad más de delitos, con los que amenazó el propio Alberto en su momento para hacer más riguroso el control de la cuarentena".

En esta misma línea, el periodista disparó contra el jefe de Gabinete "Santiaguito Cafierito III" por "mostrar una vez más su fragilidad intelectual" al decir que "no hubo un vacunatorio vip, sino que es un invento de los medios"."¿No tienen vergüenza, muchachos?", cuestionó. "No saben cómo frenar la hemorragia política que les produjeron estos traficantes de vacunas, que pertenecían a los argentinos más vulnerables".

En el pase con Jonatan Viale, conductor de +Realidad (también por LN+), Leuco anunció que habrá una movilización como protesta este sábado 27 a Plaza de Mayo para exigir la renuncia de todos los vacunados vip, bajo el concepto de "se acabó".

Ante esto, Leuco reforzó cuán importante es la movilización de los ciudadanos independientes que "se automanejan", y Viale completó: "Los partidos políticos se meten en las marchas. Patricia Bullrich, que es pilla y hábil, va y usa políticamente. Por primera vez en mucho tiempo, la política va atrás de la gente. Ya me imagino la editorial de Santiago Cafiero el día después, va a decir que esto no es pueblo, que son gorilas, que están manejados por Clarín y La Nación... No, es un grupo independiente de gente que está creciendo y al cual la política le empieza a prestar atención".

Para ambos, el surgimiento de este sector "espontáneo" que se manifiesta es "uno de los hechos políticos más importantes del año pasado", a lo que Viale retrucó: "Les desespera que la calle no sea patrimonio exclusivo del peronismo. Eso los vuelve locos".

