La exembajadora ante Venezuela y ante el Reino Unido Alicia Castro apuntó hoy contra el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, para reprocharle el bloqueo de su cuenta en Twitter y volvió a cuestionar la política actual de Cancillería, e incluyó como responsable también al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

"El canciller me bloqueó. Amazing. Qué extraordinaria diplomacia tiene el gobierno", dijo Castro, que en el último tiempo muestra un rol activo y militante en las redes sociales, como cuando hace semanas atrás criticó al vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, por no aplaudir a la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en la ciudad de la La Plata.

Para Castro, la explicación a la decisión de Solá está vinculada a su insistencia de que la Argentina abandone el Grupo de Lima. "Se habrá cansado de que le pida que retire a Argentina del Grupo de Lima; que deje sin efecto el Acuerdo de Macri con Gran Bretaña que entrega nuestros recursos naturales en Malvinas", fustigó.

Castro renunció a ser embajadora de Rusia en octubre pasado cuando su pliego estaba congelado en el Senado y lo hizo entre fuertes críticas a la gestión de Solá en el Palacio San Martín, en especial por su política hacia Venezuela.

El Grupo de Lima fue creado en 2017 y busca la salida del poder de Nicolás Maduro como solución a la crisis en Venezuela. Desde que asumió Alberto Fernández, la Argentina sigue formando parte del grupo, pero suele abstenerse en sus declaraciones.

A su vez, en respuesta las criticas de sus seguidores sobre la conveniencia de solucionar los conflictos en la intimidad, Castro contestó en un tuit: "También me bloqueó el teléfono. No hay puertas adentro ni espacio de debate. Son diferencias políticas. Yo no acuerdo con la política actual de Relaciones Exteriores, que no solo depende de Solá sino también de Gustavo Beliz"

