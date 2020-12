El canciller Felipe Solá cruzó a un diputado kirchnerista que pidió su renuncia: "Chanta, versero y berreta"

En medio de los rumores sobre su eventual salida del Palacio San Martín, el canciller Felipe Solá protagonizó ayer un nuevo escándalo y sumó otro traspié en la gestión. El ministro de Relaciones Exteriores se enfureció con el diputado kirchnerista Nicolás Rodríguez Saá (Frente de Todos), quien pidió la renuncia de Solá en las redes sociales por su respuesta a la crítica de Cristina Kirchner alGabinete de Alberto Fernández.

"¿A qué hora renuncia el canciller? Los que hemos trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sabemos los errores sistemáticos que se cometieron este 2020 en la gestión, como también así el maltrato con nuestros empleados estatales por parte de las autoridades", escribió el legislador oficialista, sobrino de Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, en su cuenta de Twitter.

Minutos antes, Solá le había respondido con ironía a la vicepresidenta, quien dijo que los funcionarios "que tengan miedo o no se animen" deben buscarse otro trabajo. "No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro. Ningún ministro creo que tenga tiempo", lanzó el canciller en diálogo con los acreditados en Casa Rosada de CNN Radio, Radio Ciudad y Cadena 3.

Furioso por la actitud de Rodríguez Saá, el funcionario de Fernández le envió un mensaje privado para reprenderlo: "Chanta. Versero. Berreta. Buscá tu minuto de gloria laburando".

Enseguida, el legislador kirchnerista difundió en su cuenta de Twitter la captura de pantalla de su conversación privada con Solá y afirmó: "Cuando te insulta un canciller por privado es porque alguna verdad dijiste. El pueblo merece respeto a las palabras de Cristina. La están pasando mal. No se presta para chiste".

Frente al revuelo que generó en las redes el entredicho, Rodríguez Saá eliminó el mensaje y le pidió disculpas al canciller: "Pido disculpas al compañero Felipe Solá, me dejé llevar por el enojo, sin tener en cuenta mi responsabilidad como diputado nacional".

La respuesta a Cristina

Ayer el ministro de Relaciones Exteriores dijo no sentirse aludido ante los dichos de Cristina Kirchner en La Plata: "Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo", enfatizó la titular del Senado.

"No me sentí aludido, pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la vicepresidenta, la compañera Cristina Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar", sostuvo.

Y agregó: "Personalmente me animo, y creo que muchos o todos mis colegas se animan. Porque nos quieren disciplinar, en el sentido de que no nos animemos. ¿Quiénes nos quieren disciplinar? Los ataques de la Justicia, del lawfare. Después dijo 'el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo'. Y estoy totalmente de acuerdo con ella".

Solá es uno de los ministros que quedaron bajo la lupa tras la advertencia de la vicepresidenta. El canciller tuvo un duro traspié cuando reveló información de la primera charla entre Fernández y el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Sus dichos generaron malestar y fueron desmentidos por la Casa Rosada.

Además, Solá tuvo varios cruces con referentes del kirchnerismo por la situación en Venezuela.

