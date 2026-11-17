El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó este martes al presidente Javier Milei por las críticas que el mandatario hizo contra el gobernador Axel Kicillof por no permitir a Nación avanzar en un combate conjunto contra el narcotráfico en el distrito, y le reprochó “incompetencia” a la hora de abordar esa problemática.

“Dice que en Buenos Aires no actúa porque ‘El soviético no lo deja’. Falso. El narcotráfico es delito federal. Las fuerzas federales no necesitan el permiso de ningún gobernador. Si no actúan, es porque no quieren o porque no pueden”, remarcó Alonso sobre Milei.

El funcionario sostuvo que, con sus dichos, el Presidente expuso su “propia incompetencia”.

El mensaje de Alonso se dio luego de que Milei le apuntara el lunes a la gestión de Kicillof durante su discurso en la sesión de clausura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 sobre Crecimiento, Productividad e Inflación organizadas por el Banco Central (BCRA).

“Desde que somos Gobierno, pasamos de tener 9000 piquetes a cero. También sacamos a las patadas a los narcos en Rosario: en la provincia de Buenos Aires no lo hacemos porque el ‘soviético’ no nos deja”, había dicho el mandatario, en alusión a Kicillof.

Alonso cruzó a Milei en X Captura

Pero la respuesta de Alonso no tardó en llegar. Vía X, expresó: “Gracioso, viniendo de un presidente que le debe a la provincia $19,1 billones entre deudas directas, obras paralizadas y programas que cortó”.

Luego se refirió a las operaciones contra el narcotráfico que se llevaron a cabo en Rosario en el último tiempo y resaltó que la provincia de Buenos Aires envió a la ciudad santafesina “más de 80 móviles blindados” cuando hizo falta. “Las patadas, en buena parte, eran nuestras”, afirmó, con una referencia a la propia figura utilizada por Milei.

La crítica de Milei

“En un momento difícil, el que fue a colaborar fue Kicillof. Mientras Nación hacía anuncios, la provincia mandaba recursos”, señaló sobre la asistencia que recibió la gestión de Maximilano Pullaro.

Y resaltó que la droga no se fabrica en el conurbano bonaerense sino que entra por las fronteras nacionales y cruza rutas y provincias antes de llegar.

Axel Kicillof junto a su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

“Cuidar esas fronteras es trabajo de su gobierno. ¿Cuántos radares, gendarmes y escáneres sumó? Nación le retiene a la Provincia fondos que le corresponden por ley. Le recorta la plata para seguridad y después le reclama resultados. Es como sacarle la nafta al patrullero y preguntar por qué no llega", graficó.

Y cerró: “Presidente, el narcotráfico es competencia federal. Cada vez que habla del tema no expone a la Provincia: expone su propia incompetencia. Menos stand up y más trabajo”.