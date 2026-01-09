Analistas de EE.UU. marcan el contraste entre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y la política de Trump

WASHINGTON.- El anuncio del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, aprobado este viernes por una mayoría calificada de países del bloque tras 25 años de negociaciones, fue evaluado por analistas en comercio internacional y medios de Estados Unidos -con matices- como un contraste con la agresiva estrategia adoptada por la administración de Donald Trump en la materia, más centrada en la coerción que en la cooperación.

“Esto demuestra que la aversión de Trump al libre comercio no terminó con el deseo del resto del mundo de participar en el comercio global", remarcó el diario The Wall Street Journal, que destacó que la UE no es la única que busca ampliar el comercio con otros países tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, hace casi un año.

El amplio pacto comercial entre la UE y el Mercosur -que integran la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de personas, una vez que entre vigor. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, viajaría el 17 de enero próximo a Asunción para firmar el acuerdo.

La foto de los líderes en la última cumbre del Mercosur, en Foz de Iguazú. MERCOSUR - MERCOSUR

“Vemos al acuerdo como un paso en la dirección correcta, de integración comercial, y creemos que para Estados Unidos no debería haber razón para verlo de manera negativa, porque esto genera oportunidades para el crecimiento de la región y a sus mercados”, señaló a LA NACION Ignacio Albe, experto del Atlantic Council, en Washington.

Sin embargo, Albe indicó que sí podría haber sectores específicos de la economía norteamericana -más “filosos”- que podrían tomarlo con recelo, por considerarlo como una mayor competencia con el mercado europeo.

“Son sectores muy institucionalizados que reaccionan muy rápido, como pasó cuando el Tesoro norteamericano aprobó el swap” de 20.000 millones de dólares para la Argentina el año pasado, evaluó.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, saluda durante una mesa redonda con el presidente Donald Trump. Alex Brandon - AP

En ese momento, el plan ideado por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, para ayudar a la administración de Javier Milei -aliado clave de Washington en la región- enfrentó fuertes resistencias internas en Estados Unidos, sobre todo de legisladores demócratas y de sectores rurales, como los productores de soja.

“Veo un espacio posible para quejas y presiones, pero no creo que salgan abiertamente a criticar el acuerdo. Si se piensa en la matriz productiva de las partes, y la Argentina y Brasil [integrantes de mayor peso del Mercosur] son mucho más complementarios con Europa que con Estados Unidos”, dijo Albe.

“Contribución”

“En cierta medida, el enfoque beligerante de Trump y su inclinación por las guerras comerciales contribuyeron a que se sellara un acuerdo entre la UE y el Mercosur", destacó en un artículo The New York Times, que hizo hincapié en el timing del anuncio en Bruselas, en momentos en que el presidente norteamericano avanza con la intervención de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el sábado pasado.

“Seguramente hay sectores del gobierno norteamericano que ven cualquier influencia por parte de un actor relevante, no hemisférico, en América como algo que ellos resienten. Pero, a la vez, el lenguaje que usa la Casa Blanca es en parte ambiguo, en cuanto a que se oponen a acciones ‘malignas’ que contradigan los intereses norteamericanos en la región”, amplió Albe.

El acuerdo, destacó The New York Times, será firmado por “un gobierno de un estrecho aliado de Trump, Javier Milei”, y otro dirigido por un “frecuente adversario, Luiz Inacio Lula da Silva”, presidente de Brasil. “Y concierne a una región del mundo que Trump considera el ‘patio trasero’ de Estados Unidos, que debería ser gestionada y dominada por Washington”, añadió.

Al ser consultado sobre el acuerdo, Robert Lawrence, profesor de comercio e inversión internacionales en la Universidad de Harvard, señaló que las políticas de Trump están contribuyendo a “crear un mundo sin Estados Unidos”, y que “eso no se limita al comercio”.

“A corto plazo, Trump puede imponer su voluntad. Pero, ¿está sentando las bases para que Estados Unidos pueda interactuar con el resto del mundo de forma duradera?“, se preguntó el especialista. El presidente norteamericano ha hecho de su política arancelaria una piedra angular de su segundo mandato.

El presidente norteamericano, Donald Trump. (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

“Esto supone una victoria diplomática para Bruselas en un momento de agitación económica, ofreciendo un claro contrapunto a la ‘diplomacia de la fuerza’ de Washington y a los controles de exportación coercitivos de Pekín", destacó The Washington Post.

“El acuerdo entre el Mercosur y la UE pasó casi imperceptible en Estados Unidos por varias razones. La primera es que, en este momento, todo el enfoque político y diplomático está puesto en Venezuela. La segunda es que el pacto no es una novedad, dada su larga trayectoria [25 años]. Además, no tiene un impacto significativo en la relación comercial entre Estados Unidos y el Mercosur, ni con la UE, especialmente en el corto plazo”, dijo a LA NACION Nicolás Saldías, experto de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

“Sin embargo, el impulso de los europeos para finalizar el acuerdo sí es una respuesta a la política proteccionista de Trump y a la creciente falta de confianza entre Estados Unidos y la UE", completó.