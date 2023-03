Aníbal Fernández les pidió a los “encumbrados” del FdT de la Provincia que “dejen de fastidiar” al Presidente: “No sueñen con que decida correrse”

escuchar

Después de que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cruzara al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, por sus reiteradas críticas a Alberto Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, les pidió a “las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires” que dejen de “fastidiar” al Presidente. Además, les advirtió que “no sueñen” con que el jefe de Estado decida correrse de su candidatura por la reelección. “Van a tener que ir a una PASO”, aseguró.

Consultado en Radio 10 sobre la necesidad de que el Frente de Todos (FdT) supere la interna que se perpetúa prácticamente desde su llegada al Gobierno y trabaje en un plan con miras a derrotar al principal espacio opositor, Juntos por el Cambio (JxC), en las elecciones presidenciales, el funcionario analizó: “Absolutamente, y que comience por el fuego amigo y por los propios, que no han parado de hacerle daño y agravios al presidente de la Nación”.

Tras ello, aunque sin dar nombres, ahondó: “Comencemos por todos los lugares para poner la pelota en el piso y que varias de las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires dentro del FdT dejen de fastidiar y de meterse en la gestión nacional. Nada quieren hacer, solo lesionar al Presidente para que eventualmente el Presidente, hastiado de esa canallada cotidiana, decida correrse”. Sin embargo, les advirtió: “Que no lo sueñen, eso no va a suceder. Van a tener que ir a una PASO y en la PASO que se presente quien quiera”.

De esta forma, planteó que sería bueno que todos se “propusieran hacer lo mismo”: “Olvidar la interna y trabajar para componer una propuesta inteligente que realmente llame la atención del electorado”.

Fernández vertió dichas declaraciones un día después de que Cerruti se refiriese a las críticas del camporista Larroque a Alberto Fernández y afirmase: “Hay millones de personas que integran la coalición, no podemos responderles a todos. El Presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia”.

Cabe recordar que el lunes el ministro de Axel Kicillof había puesto en duda que Alberto Fernández quiera que gane el peronismo en las próximas elecciones. “Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo”, sentenció en diálogo con Radio El Destape.

Violencia en Rosario

En otro tramo de la entrevista, Fernández habló sobre el nuevo despliegue de fuerzas federales en Rosario. Aseguró que formaba parte de un plan trazado desde el comienzo de su gestión y que nada tiene que ver con el ataque al supermercado de la familia de Lionel Messi.

“Nosotros, desde el primer día que hablé con el gobernador, comenzamos una planificación de tareas que hasta ahora venimos cumpliendo a rajatabla, porque más o menos teníamos todos en claro lo que teníamos que hacer y a dónde estamos yendo. Ese análisis nos fue dando la razón en muchas cosas”, sostuvo el ministro.

Después, añadió: “Ahora llega una segunda etapa. Había que mandar a este personal. Algunos dicen: ‘Es porque pasó lo de Messi’. No tiene nada que ver con lo de Messi esto. Si coincide, coincide. Yo no puedo estar definiendo las decisiones políticas por un gesto de tal o cual manera. Si otros lo hacen, que lo hagan. Yo no hago eso”.

Más tarde, afirmó que el operativo consta de “presencia en todos los barrios”, se cumple “a rajatabla” y tiene diversas aristas. “La que está haciendo la inteligencia criminal, que es fundamental, es mucha gente. Y el tema de lo que sucede en las cárceles hay que repasarlo entre todos. No es cuestión de echarse culpas, pero estamos teniendo dolores de cabeza. En lo que va del año, hemos detenido a 12 personas que estaban presas para la ley. Sin embargo, las detuvimos en la calle, delinquiendo”, aseveró.

Fundamentos de la condena a Cristina Kirchner

Por último, consultado por su opinión acerca de los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner en el juicio por Vialidad, dijo: “Es la visión que tuvimos siempre nosotros. Creemos que faltan elementos y que no hacen otra cosa que pretender quitarle la posibilidad de que eventualmente sea candidata. Lesionan su persona y cosas por el estilo. Si quieren, puedo dar algunos congresos internacionales, porque me lo hicieron a mí en el 2015″.

LA NACION

Temas Aníbal Fernández