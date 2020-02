Aníbal Fernández llegó a Río Turbio

El exjefe de Gabinete llegó ayer a Río Turbio, donde mantuvo reuniones con gremios y funcionarios

Luego de reunirse anteayer en Buenos Aires con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, el nuevo interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio arribó ayer a la ciudad homónima, donde se encuentran la mina de carbón y la usina.

"Empezamos el laburo", fue el mensaje que se repitió en redes sociales junto a las fotos de su llegada y de las reuniones que ayer mismo mantuvo con autoridades municipales, gremiales y con diputados de la región. "Si no quisieran poner en marcha la mina, no me hubiesen venido a buscar a mí", agregó el nuevo interventor durante un reportaje con la radio local AM680. "Me siento el tipo más preparado para hacerlo", abundó el exjefe de Gabinete.