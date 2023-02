Aníbal Fernández: “Los que dicen que Cristina está proscripta son los que proscriben al Presidente”

escuchar

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, acusó a los sectores kirchneristas enfrentados con el presidente Alberto Fernández de querer “proscribir” al jefe del Estado para que no participe de las PASO de este año. Afirmó que quienes buscan apartarlo de la carrera son los mismos que “dicen que Cristina está proscripta, no estando proscripta”. Según consideró, el Presidente “tiene que ser candidato y punto”.

El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner fue crítico con los planteos que se realizaron en la reunión de la mesa política del Frente de Todos, el jueves, en la sede nacional del Partido Justicialista. “Lo que sucedió en la reunión -yo no estaba en el país porque estaba en Francia, firmando el segundo protocolo de Budapest por ciberdelito-, y lo que se dijo no es saludable. Dicen que el presidente no puede sostener las PASO porque no tiene que ser candidato. Resulta que los que dicen que Cristina está proscripta no estando proscripta son los que quieren proscribir al Presidente. Es una locura”, afirmó el ministro de Seguridad en declaraciones a Radio 10. Y reiteró su planteo de que “para la ley, Cristina no está proscripta”.

“Le dicen al Presidente que no puede competir. Tres horas debatieron el tema, que como el Presidente es presidente, no tiene que competir porque les lleva ventaja a los otros. ¿Desde cuándo es así? En 2015 yo competí -no queriendo al principio, después me gustó-. Gané la elección [interna] y perdí en la general. Competí contra los otros y era jefe de Gabinete. Con ese criterio, no debería haberlo sido”, analizó Fernández.

Fernández, durante una recorrida por un regimiento de Gendarmería ubicado en la zona norte de Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Para completar su descripción de la situación de la vicepresidenta, el ministro volvió a apelar a la comparación con su situación en 2015, cuando perdió la elección bonaerense con María Eugenia Vidal. “Cuando digo que no está proscripta, también tengo que aclarar que, cuando te encajan un saldo, como el que me hicieron a mí en 2015, de traficante de efedrina, pasa el tiempo y queda en claro que no tenía nada que ver. Yo tengo en claro que no tiene nada que ver y que es inocente. Yo lo digo, muchos no lo dicen”, afirmó al referirse a la condena contra Cristina por el caso Vialidad.

En su defensa de Alberto Fernández, el titular de la cartera de Seguridad opinó en contra de una hipotética candidatura del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y lo diferenció del caso de otro ministro, Sergio Massa. “Es poco serio que un ministro se presente como candidato a presidente. Si es así, tiene que renunciar”, señaló en una alusión a De Pedro , uno de los referentes de La Cámpora. “El caso de Massa es distinto, es una excepción y, aparte, está haciendo un gran trabajo. Ellos se reúnen permanentemente, seguramente hablan de candidaturas”, distinguió. Para el exintendente de Quilmes, “diferente es el caso de Wado de Pedro, que estuvo un año sin hablarse con el Presidente y sería raro que se presentara en las PASO”.

Eduardo "Wado" de Pedro, el jueves, al llegar a la sede nacional del PJ junto a Máximo Kirchner Tomás Cuesta - LA NACION

Fernández insistió en su defensa de la reelección del Presidente: “Tiene que ser candidato y punto. Si alguien quiere ser candidato, se inscribe e irá a competir”. Subrayó que el mandatario ”tiene vocación de hacerlo”. En paralelo, el ministro de Seguridad indicó que la vicepresidenta no se postulará este año. “Un cuadro de semejante valor no dice estupideces. Si un día dijo que no va a ser candidata, tengo que inferir que no va a ser candidata”, resaltó.

“Acá tenés uno que lo defiende al Presidente. Los que han sido detractores no reparan en que las estadísticas muestran que el Presidente tuvo una gestión excelente, partiendo de la tragedia macrista, de la pandemia y de la guerra”, consideró el ministro de Seguridad.

LA NACION