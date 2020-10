Aníbal Fernández se reunió con el Presidente por segunda vez en 48 horas

´Fernández volvió a reunirse con el Presidente y levantó suspicacias

Maia Jastreblansky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 18:31

El exjefe de Gabinete y actual interventor en el Yacimiento de Río Turbio, Aníbal Fernández, se reunió por segunda vez en 48 horas con el presidente Alberto Fernández, según confirmaron fuentes oficiales.

El encuentro se produjo ayer al mediodía, cuando los dos Fernández compartieron un almuerzo. El lunes también habían estado juntos en la Casa de Gobierno.

"Son amigos, se juntaron a charlar", relativizaron en el entorno del Presidente ante una consulta de LA NACION. "Se juntaron a conversar de política. Nada en particular. No le ofreció ningún cargo y no le pidió ningún cargo. Más de gestión que otra cosa", coincidieron cerca del exministro.

Lo cierto es que los encuentros se produjeron en medio de renovadas versiones de posibles cambios de ministros. Estos rumores, sistemáticamente desmentidos por Alberto Fernández, tienen un epicentro en la Jefatura de Gabinete, que hoy ejerce Santiago Cafiero, uno de los blancos habituales del kirchnerismo puro. Además, es justo uno de los cargos que ocupó Aníbal Fernández, y por eso aumentaron las especulaciones.

En las últimas semanas también había sonado el nombre de Sergio Massa como posible reemplazo de Cafiero, pero el presidente de la Cámara de Diputados, que también ocupó esa posición en el primer gobierno de Cristina Kirchner, hizo trascender que no tiene ninguna intención de volver a ese cargo.

De fondo, y mucho más relevante aún, está la protección política que Alberto Fernández ejerce sobre Cafiero, a quien considera un incondicional de su máxima confianza y una pieza a la que no está dispuesta a entregar.

Aníbal Fernández tiene una larga trayectoria en diversos cargos públicos y un estilo consolidado de comunicación ante los medios, aunque también porta una mala imagen en los sondeos de opinión pública.

Conforme a los criterios de Más información