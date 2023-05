Cristina Kirchner criticó el préstamo que le dio el FMI a Macri, antes de presentarse en televisión: “Cronología de una manganeta”

escuchar

En la previa de la entrevista que dará esta noche, la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostró activa hoy y volvió a criticar una vez más el préstamo que tomó la administración de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como había hecho por última vez en la carta en la que anunció que no sería candidata este año.

La exmandataria se basó en un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) publicado ayer por LA NACION, que denuncia irregularidades en la toma del crédito, y publicó dos videos creados por el organismo, con los que buscó desentramar la “cronología de una manganeta”, como ella misma identificó el pacto entre la gestión de Cambiemos y el FMI.

Comandado por el auditor Javier Fernández, el documento de esta entidad que realiza un control externo del sector público lleva los votos de los representantes del kirchnerismo Juan Forlón, Graciela de la Rosa y Gabriel Miura Estrada, mientras que los opositores Miguel Ángel Pichetto, Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez rechazaron el dictamen.

“Acuerdo FMI. Primera parte. Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político, ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional”, escribió en su Twitter la vicepresidenta, quien precisó que la AGN es el organismo constitucional que tiene el control de legalidad, control y auditoría de toda la actividad estatal. “¡Miralo! Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó”, exclamó.

Después, Cristina Kirchner -que se presentará esta noche a las 21.30 en el programa Duro de Domar, por C5N- siguió con el “acuerdo FMI, segunda parte”, a la que llamó como “cronología de una manganeta”. Sobre eso dijo: “Se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino”.

Acuerdo FMI. Segunda parte.



En esta segunda parte, que podríamos titular “Cronología de la manganeta”, se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino. pic.twitter.com/1yW38DVU6T — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2023

Primer video

En la primera grabación publicada por la vicepresidenta, una voz en off da inicialmente los detalles del acuerdo. “¿Por qué es importante esta auditoría? Porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. Fue el más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina con el Fondo”, dicen desde la AGN, donde precisan que el objetivo del informe fue evaluar si el acuerdo se generó bajo procesos que aseguraran una gestión “eficiente y efectiva” de la deuda.

Para eso, indican, analizaron el cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales; la eficiencia, transparencia y efectividad; el endeudamiento responsable; y el impacto en la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública.

El video también asegura, mientras se estampan sellos rojos de “incumplido”, que el acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda de ese entonces, Nicolás Dujovne, que “no tenía facultades” para eso; que no se cumplió con la ley de administración financiera y con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto y pasen por el Congreso; que no se implementó el proceso correcto para la administración de un préstamo; que la Jefatura de Gabinete no intervino y tampoco las áreas técnicas del Ministerio de Finanzas ni la Unidad de Auditoría Interna; que no se pudo encontrar el documento definitivo del pacto; que no se hicieron análisis sobre costos y riesgos; que no tuvo solvencia y sostenibilidad y que tampoco fue efectivo ni eficiente; que presentó inconsistencias; que casi 30% de los desembolsos se usaron para la salida de capitales financieros y 71%, para para cancelar la deuda; y que aumentó el riesgo de insostenibilidad.

“¿La gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no”, aseveraron desde la AGN.

Segundo video

La segunda parte de la grabación compartida por la vicepresidenta muestra una cronología de los hechos y plantea como “antecedente clave” que en enero de 2017 se dividió el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Entonces, asegura la AGN que Nicolás Dujovne, que era ministro de Hacienda, firmó el primer acuerdo con el FMI, mientras que la competencia para rubricar recaía sobre el Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo.

Después, desglosan que a Caputo se lo asignó como presidente del Banco Central y así firmó el segundo acuerdo. “En un día al exministro de Finanzas se le acepta la renuncia, se lo designa en Comisión como presidente del Banco Central y se firma el acuerdo con el FMI. El otro firmante es el de Hacienda, que no tenía competencia”, indican en la grabación, a la vez que remarcan que para validar la competencia de Dujovne en la rúbrica del acuerdo se citó un DNU que no estaba vigente al momento de las firmas.

“Dado que la deuda pública trasciende las generaciones, se espera que un préstamo de tal excepcionalidad, magnitud e impacto sea gestionado con máxima prudencia, a resguardo de opiniones técnicas que aseguren eficiencia y eficacia. En este trabajo se comprobó que no fue así”, concluye el segundo video publicado por Cristina Kirchner.

En el informe de la AGN, los auditores oficialistas entendieron que el pacto con el FMI violó la normativa, mientras que los opositores rebatieron los argumentos y afirmaron que se trató de un acuerdo “necesario” por la escasez de crédito privado que había en ese momento.

