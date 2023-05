La AGN aprobó un dictamen que denuncia irregularidades en el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI

escuchar

En medio de la negociación que el ministro de Economía, Sergio Massa, sostiene con el FMI para conseguir un auxilio financiero para el Gobierno, los representantes del kirchnerismo en la Auditoria General de la Nación (AGN) aprobaron un duro informe que denuncia irregularidades en los “procedimientos administrativos” seguidos por la gestión Cambiemos para conseguir el acuerdo con el organismo internacional de crédito, en junio de 2018.

Encabezados por el auditor Javier Fernández, y con los votos de los representantes del kirchnerismo Juan Forlón, Graciela de la Rosa y Gabriel Miura Estrada, los auditores del oficialismo calificaron de “desastre” el acuerdo del gobierno de Macri con el FMI y enfatizaron las “violaciones a la normativa” que, según sus argumentos, se cometieron al suscribir el acuerdo. Afirmaron que el stand by no pasó por el Congreso ni salió vía decreto; que el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, no estaba habilitado para la operación, y que no se consultaron distintas reparticiones públicas antes de firmar el préstamo, que finalmente fue de US$45.000 millones.

Los auditores de la oposición, Miguel Ángel Pichetto, Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez (presidente de la AGN), expresaron su rechazo al dictamen, rebatieron los argumentos y afirmaron que se trató de un acuerdo “necesario” dada la escasez de crédito privado que amenazaba, por aquellos días, a la gestión de Macri.

“Dujovne no tenía facultades para firmar el acuerdo, que no se aprobó por decreto ni pasó por el Congreso. No se pudo encontrar el texto original del acuerdo. Hasta acá todo un desastre, ¿no?”, dijo Fernández, que acompañó su fundamentación (leída en su mayoría) con dos videos que reforzaban sus argumentos, en la sala del primer piso del edificio de la AGN, a metros del Congreso.

“El monto de la deuda contraída dejó la situación fiscal de la Argentina expuesta a un riesgo de devaluación de la moneda”, dijo Fernández, y asumió además el argumento, utilizado por el gobierno de Alberto Fernández, de que la deuda contraída favoreció la “fuga” de capitales. “El 30 por ciento de las divisas fueron destinadas a la formación de activos en el sector privado. Es lo que comúnmente se llama fuga de capitales”, sostuvo Javier Fernández, quien en un momento de la sesión, que duró más de dos horas, se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner como “nuestra querida Presidenta”. Similares argumentos esbozó De la Rosa, para quien “no puede ser que tres personas, el Presidente, el ministro de Economía y el titular del Banco Central, decidan por millones de argentinos”. La auditora formoseña también cuestionó, al igual que Miura Estrada (que responde al Frente Renovador), que el jefe de gabinete Marcos Peña no hubiera participado de la operación.

Luego de chicanear a Javier Fernández (lo felicitó por sus conocimientos en el tema deuda), Pichetto habló de la “marcha errática de un Gobierno que es un barco que no sabe dónde va”, y marcó la contradicción entre “una acción desesperada del ministro de Economía, que busca US$10.000 millones para tratar de ordenar las reservas”, y la presentación del informe. “Esto no ayuda en nada al ministro de Economía, y responde a los vientos cruzados que hay en el oficialismo”. En cuanto a los argumentos del informe, estimó: “Nunca en mis años de Congreso vi que hubiera una revisión de un préstamo. No creo que sea un informe oportuno”. dijo, Pichetto, compañero de fórmula de Macri en las elecciones de 2019.

“Hablan de fuga, pero el señor [Horacio] Verbitsky hizo una lista y no había ningún amigo del gobierno de entonces”, retrucó el exsenador rionegrino, quien más allá de calificar de “nefasta” la operatoria del extitular del Banco Central Federico Sturzenegger en el manejo de los bonos, afirmó que hoy hay una “fiesta de emisión de bonos, y por eso el doctor [Alberto] Fernández no se puede hacer el distraído”. El Presidente, continuó Pichetto, “tuvo un acto de desprecio al FMI al no aceptar los US$10.000 millones que quedaban del préstamo anterior, un grave error”. Un rato antes de que hablara Pichetto, Nieva, con tono calmo, acusó al oficialismo de “mirar la foto en vez de mirar la película” de la deuda. Y enumeró que, durante los gobiernos kirchneristas, tanto el de Cristina Kirchner como el de Fernández, la deuda aumentó en un porcentaje mayor que durante el gobierno de Cambiemos.

“Lo de Nieva es de una gran hipocresía”, azuzó Javier Fernández, que apuntó a Macri -que aparecía en el video que pusieron-. “Alguien con honor se hace responsable de su gestión”, dijo Fernández.

Luego de las presentaciones de Forlón, que reivindicó su “pertenencia” a La Cámpora, y de Miura Estrada, Jesús Rodríguez pidió diferenciar entre “el stock de deuda que condicionó a los gobiernos democráticos desde 1983″ y el flujo de deuda, y los “desequilibrios fiscales” que se fueron generando en los sucesivos gobiernos. “La incertidumbre genera más daño que las malas políticas, y aquí contribuimos a dar certidumbre”, dijo el exministro de Economía de Raúl Alfonsín, a modo de diplomático cierre de la extensa e intensa sesión, en la que, por cuatro votos contra tres, se aprobó el informe crítico del gobierno de Cambiemos.