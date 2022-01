Antonio Caló criticó Precios Cuidados y dijo que el aumento de la inflación “es un descontrol”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, criticó con dureza el programa oficial de Precios Cuidados y dijo que el aumento de la inflación es el principal problema. “Se pone control, pero es un descontrol”, aseguró.

“De una vez por todas la Argentina tiene que tomar el toro por las astas y decir: ‘Bueno, ¿qué pasa con esto, muchachos? ¿Cómo lo corregimos? Porque si no, no tiene corrección”, planteó Caló, en declaraciones a Radio Con Vos.

Respecto al plan que fija precios máximos para algunos productos de la canasta básica, opinó: “Por más que se pongan Precios Cuidados, se pone control, pero es un descontrol”.

Además, cuestionó el programa y reconoció que puede tener consecuencias negativas. “Lo único que están controlando son los salarios, que los tenés que discutir cada dos o tres meses, que no te alcanza”, se quejó el líder sindical, y empatizó con el empresariado: “Tenés que discutir con los empresarios. Esa es una discusión dura porque, a veces, hay muchas pymes que no lo pueden pagar porque no pueden competir con lo que producen”.

Consultado por el acuerdo salarial del rubro metalúrgico, indicó: “Sacamos 50,2% en las paritarias el año pasado. Podés sacar 50%, 60%, pero la plata no alcanza porque la inflación se la come . Si no se corrige ese desfasaje que hay entre inflación, precios y salarios, va a ser una carrera que no va a tener fin”.

En la misma semana en la que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, compartió un texto en el que comparaba la gestión del expresidente Mauricio Macri, en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la pandemia del Covid-19, Caló también cargó las tintas contra el predecesor de Alberto Fernández.

“Tiene que haber acuerdo. El Fondo tiene que entender que le prestó plata a un gobierno por hacer política. Trump era amigo del padre de Macri y le dijo que había que darle esa plata porque quería que ganara Macri . Esta es la realidad. Las deudas hay que reconocerlas, pero también se tiene que dar cuenta de que se equivocó cuando prestó. Ayudame para que te pueda pagar”, analizó el titular de la UOM.

“La CGT apoya el acuerdo desde el primer día”, afirmó Caló. Y agregó: “Martín Guzman es uno de los mejores economistas que tuvo el país en mucho tiempo. Se ocupa de esto y tiene una formación profesional que no la he visto en otros ministros de economía que conocí. Tiene claro lo que tiene que hacer, lo va a hacer pero no a costa del sacrificio de los trabajadores ni del pueblo argentino. El FMI tiene que entender que para que uno le pueda pagar hay que producir y vender los dólares. Si no te dejan producir ni importar... Creo que Guzmán lo está llevando por buen camino y en la CGT estamos de acuerdo .”

Sobre la inmunización de la población y, en particular, de los afiliados a su sindicato, insistió en la importancia de que toda la población cuente con el esquema completo. “Tenemos que tratar de cuidarnos entre todos, ¿viste? ¿Por qué si el 80% se vacuna hay un 20% que no se quiere vacunar? Yo te cuido a vos y vos no me cuidás a mí. Macanudo el derecho individual, pero ¿quién respeta el derecho colectivo?”.

Y continuó: “El 90% de los trabajadores metalúrgicos están vacunados. Tenemos que tratar de invitarlos, persuadirlos que es el bien para la familia, para todos”.