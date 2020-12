Expectativa por un anuncio de Alberto Fernández junto al ministro de Salud en la Casa Rosada Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 09:12

El presidente Alberto Fernández realizará un anuncio en la Casa Rosada, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, según informaron desde el Gobierno.

El anuncio se realizará. a las 11, en la sala de conferencias de prensa de Balcarce 50, al cumplirse hoy el primer año de gestión del gobierno del Frente de Todos. Trascendió que el jefe del Estado daría precisiones sobre la llegada al país de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

El jueves pasado, Fernández volvió a ajustar el plan oficial de vacunación contra el Covid-19, al anunciar que prevé aplicar la inyección a 300.000 personas antes de fin de año. Sería con la fórmula rusa Sputnik V, aunque todavía no está claro cuándo llegará al país ni cómo será el proceso de aprobación.

El Presidente, además, dijo que la firma del contrato con Rusia para una compra masiva de dosis era inminente. "Vamos a poder vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, a cinco millones durante enero y a cinco millones durante febrero", afirmó.

Tras los dichos del jefe del Estado, surgieron dudas entre los especialistas sobre si las vacunas rusas llegará efectivamente a la Argentina antes de fin de año. El Gobierno también prevé conseguir la vacuna de Pfizer, ya aprobada en Gran Bretaña, aunque por el momento llegaría en cantidades mínimas.

El balance de Fernández de su primer año

El Presidente realizó hoy un balance de su primer año en la Casa Rosada a través de un spot grabado. "Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar", escribió en su cuenta de Twitter.

"Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas", completó.

La publicación es acompañada por un video de 59 segundos que repasa en imágenes la gestión de la pandemia del coronavirus.

"Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas logramos el tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal", sostiene el Presidente en el spot.

Y agrega: "Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber sino crecer, pero con la gente adentro".

"Por eso este año unidos empezamos escribir el diario de la reconstrucción de la Argentina y de lo que queremos ser como país", concluye su mensaje.

Agenda

En su primer aniversario de gestión, Fernández tendrá una nutrida agenda oficial. A las 11.30 el jefe de Estado inaugurará la Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos, en el barrio porteño de San Telmo, con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, y de Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entidad que administrará el espacio.

Luego, a las 15, Fernández recibirá el informe final del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, con sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la justicia.

Finalmente, a las 17, el Presidente entregará los premios Azucena Villaflor, correspondientes al periodo 2015-2020 en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (exESMA).

Conforme a los criterios de Más información