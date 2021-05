Apremiado por las elecciones, un enviado de Fernández busca poner en carrera al PJ de Corrientes

Al mando del Partido Justicialista nacional, el presidente Alberto Fernández arrancó su gestión partidaria con la mira puesta en una elección provincial cargada de adversidades para el justicialismo: Corrientes. Sin autoridades ni candidatos definidos, el PJ de Corrientes tendrá que encarar unos comicios fijados para el 29 de agosto y ante el gobernador radical Gustavo Valdés (Encuentro por Corrientes), bien perfilado para la reelección. La tarea de poner en carrera al PJ correntino recayó en Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham y uno de los dirigentes bonaerenses más cercanos al Presidente.

Hace poco más de dos semanas, Zabaleta hizo un primer acercamiento a la problemática del PJ correntino, que tuvo como interventor anterior al parlamentario del Mercosur Julio Sotelo y se encuentra sin autoridades designadas. El intendente viajó a Corrientes y, según pudo averiguar LA NACION de fuentes justicialistas, mantuvo reuniones con distintos sectores del partido. Volverá a la provincia en los próximos días.

En un comunicado, el nuevo interventor le pidió a Valdés que replique el escenario nacional y postergue las elecciones provinciales “porque Corrientes también está en una situación muy complicada por los contagios de Covid-19″. La solicitud no prosperó: Valdés fijó ayer la fecha de los comicios.

Zabaleta, como delegado normalizador, tiene que concluir su tarea con un llamado a elecciones internas en las que se defina la conducción partidaria. Para eso, tiene plazo hasta marzo del año próximo. Pero lo apremia el calendario electoral local, porque en Corrientes este año habrá elecciones para gobernador, desdobladas de las nacionales, y para ese desafío faltan solo tres meses. También se elegirán en la provincia diputados y senadores (nacionales y provinciales), intendentes y concejales. Deberá encontrar candidatos competitivos antes de poder normalizar la vida interna del partido.

“A Corrientes llegó un intendente de Alberto”, destacan cerca de Zabaleta, entusiasmados con “el desafío” pero conscientes de que el oficialismo local (aliado de Juntos por el Cambio) es claro favorito.

Zabaleta estuvo en Corrientes y se reunió con dirigentes del peronismo local, en busca de un candidato para las elecciones provinciales.

El intendente de Hurlingham buscará acercar el Gobierno a Corrientes a ritmo acelerado, en la carrera hacia las elecciones locales. “Alberto manda a alguien propio, con respaldo de todos y con una elección de por medio. [Zabaleta] va a hacer ‘frentetodismo’”, afirman cerca del interventor partidario, que fue designado en una reunión del Consejo del PJ el 8 de mayo.

Entre los nombres que se barajan en el peronismo correntino está el exintendente de la capital provincial y actual senador Carlos “Camau” Espínola. El también cuádruple medallista olímpico peleó por la gobernación en 2017, cuando perdió ante Valdés. Pero no es el único nombre en danza en el complejo escenario del peronismo correntino. Algunos de los que suenan también son el diputado nacional José “Pitín” Ruiz Aragón (de La Cámpora), la senadora nacional Ana Almirón y Fabián Ríos (exintendente de la capital provincial).

El oficialismo correntino es todo confianza y no ve que el intento regularizador del PJ que el Presidente le encomendó a Zabaleta pueda poner en peligro la reelección de Valdés. Señalan que el gobernador está solido y que el PJ “no tiene candidatos”. Una fuente oficialista de la provincia repasa, en diálogo con LA NACION: “Camau es el más conocido, pero está peleado con el PJ. Perdió mucho terreno en la gente y no es el mismo Camau de hace cuatro años. Pitín y Ana Almirón no llegan ni a los 5 puntos”.

Valdés es el gobernador con mejor imagen del país, según el sondeo del mes de mayo de CB Consultora. Llega al 71,3% de imagen positiva, contra el 27,3% de imagen negativa. Eduardo Tassano, el intendente oficialista de la capital correntina, es el cuarto intendente con mejor imagen del país, según el mismo estudio, con 61,3% de imagen positiva.

“El partido está en el quinto subsuelo en la provincia”, admiten en el entorno de Zabaleta. Sin embargo, se ilusionan porque “Valdés también tiene sus internas, como la de su vicegobernador [Gustavo Canteros], que juega para ser intendente de la capital sin su aval”.

Una fuente del oficialismo correntino explica la disputa interna por la ciudad de Corrientes: “El vicegobernador es del PJ. Quiere ser candidato, pero el candidato de ECO es Tassano. Si Canteros es candidato, lo será por fuera de ECO y no va a llevar a Valdés en la boleta”.