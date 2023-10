escuchar

Javier Milei volvió hoy a las redes sociales, la arena en la que se siente más cómodo, para hacer un pedido del voto con épica. El candidato -transmiten en La Libertad Avanza- cree que está “en la última milla” para poder ganar en primera vuelta. Todavía la mayoría de las encuestas que leen en el espacio no reflejan ese escenario, pero los libertarios están tratando de instalar que, en los últimos diez días, pueden sumar los puntos que le faltan y alzarse con el triunfo el 22 de agosto.

Los libertarios buscaron sacar ventaja tras la semana en la que Milei quedó enredado en un puñado de denuncias que lo acusaron de haber colaborado con la disparada del dólar por haber dicho que el peso “no vale ni excremento” cuando le preguntaron por la renovación de los plazos fijos en moneda local. “Nosotros tenemos la elección casi ganada, no necesitábamos meternos en este quilombo. Pero ellos nos metieron, Alberto nos hizo un gran favor y nosotros lo aprovechamos”, dijo hoy a LA NACION un referente de La Libertad Avanza que estuvo cerca del líder libertario en las últimas horas.

Otro cuadro técnico del espacio aseguró que Milei estaba “muy satisfecho” con el resultado de la confrontación con el Gobierno por el tema del dólar. El líder libertario se sometió el miércoles por primera vez a una conferencia de prensa, un formato de comunicación tradicional que desconocía por completo. La puesta en escena exhibió el nivel de improvisación. Se hizo en Bull Market, la sociedad de bolsa del candidato a jefe de gobierno porteño Ramiro Marra, un espacio que podía parecer inconveniente por el tópico de la discusión. “No tenemos búnker, no había dónde hacerlo”, reconoció uno de los organizadores. Para vestir el lugar, se colgó una lona con el logo del frente electoral que nunca se había utilizado.

LOS ARGENTINOS DE BIEN TENEMOS UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR DE VERDAD



Este gobierno nos encerró de manera criminal, nos emprobeció como nunca antes y encima nos robó en la cara. Pero no estamos frente a una excepción sino que el kirchnerismo es la cara más cruenta del modelo… — Javier Milei (@JMilei) October 12, 2023

Pese a la precariedad de la apuesta -y a los cruces con la prensa-, en La Libertad Avanza creen que el formato ayudó a que Milei a “mostrarse como presidenciable”. “Alberto le pegó un centro a la cabeza de Javier con su denuncia”, decía con sorna en las últimas horas un referente libertario.

En La Libertad Avanza admiten que cuando Milei se refirió al dólar y al peso en los últimos días lo hizo más como un comentarista que como el presidenciable con más chances electorales en un contexto de fuerte inestabilidad. La declaración de la polémica ocurrió el lunes, en Radio Mitre, cuando a Milei le preguntaron por el consejo que le daría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, aseveró.

“Quizás pecó de honesto y se puso en una situación para que le peguen cuando no hacía falta. Pero si no decía nada, le iban a cuestionar que no respondía. Él dijo lo que piensa, lo que dijo siempre y le achacaron que fomentó una corrida”, reconoció un referente libertario.

Los libertarios rechazan que los dichos de Milei vayan a tener un costo electoral. “Esto no lo tira para abajo, el voto de Milei está consolidado y creciendo. El que vota ganador no se va. Y si algún votante se va por el tema del dólar será algo muy acotado que no mueve la aguja”, sentenció uno de las figuras de mayor confianza del candidato libertario. Otro referente aportó: “Es muy marginal el votante que se espanta. El tipo que está pensando a votar a Milei no escuchó nada nuevo con lo de los plazos fijos y lo vota igual… Lo vota justamente por eso”.

Instalación de un clima

Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, ratificó sus declaraciones contra el peso y los plazos fijos por las que lo denunció el presidente Alberto Fernández. Dio una conferencia de prensa con sus candidatos en las oficinas de Bull Market. Hernan Zenteno - LA NACION

En el sprint final de la campaña, los libertarios transmiten que pueden ganar los comicios en primera vuelta, no porque las últimas encuestas le marquen eso, sino como parte de la instalación de un clima. “Es algo que percibimos en base al episodio de (Martín) Insaurralde, en base a la suba del dólar y a los momentos en los que Patricia (Bullrich) se mostró más deslucida”, reconoció un referente libertario. Otro de los cuadros políticos del espacio aportó: “Si bien hace unos días estábamos con escenario de ballotage, ahora hay una sensación de triunfo en primera por lo que vemos en la calle: hay intendentes que salieron segundos y que ahora nos dicen que pueden ganar y hay provincias como Mendoza donde Milei sacó 45% y vemos que está creciendo. Algo está pasando”.

La pregunta que se hacen muchos en el espacio es cuál será la tesitura a tomar después del 22 de octubre, haya o no ballotage ¿Será el Milei que le aconsejó al FMI que avance con el desembolso para la Argentina antes de las PASO para fomentar la estabilidad? ¿O el que -como hizo la semana pasada- dice que “cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil será dolarizar”?

Mientras en Buenos Aires se desplegaba la polémica por el dólar, uno de los candidatos legislativos más cercanos a Milei, Juan Nápoli, se reunía en Marrakech con el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdes, y con el jefe de misión del caso argentino, Luis Cubeddu. Fue solo una reunión informal, para aceitar contactos. Nápoli fue a Marruecos en calidad de titular del Banco de Valores (VALO) a la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, pero también se calzó el traje de representante de La Libertad Avanza. VALO es uno de los bancos que integran las entidades bancarias que emitieron un comunicado esta semana pidiendo “responsabilidad” a los candidatos presidenciales y que eviten hacer “declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”.

Aunque en La Libertad Avanza digan que salieron airosos del episodio de esta semana, saben que un eventual período de transición es mucho más delicado. Y estiman que el líder libertario deberá controlar el mensaje como nunca antes.