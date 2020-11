El ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió celeridad en el tratamiento del Presupuesto para dar una señal favorable ante el organismo de crédito

Con el pedido del ministro de Economía, Martín Guzmán, de dar pronta sanción para ofrecer una señal antes de la llegada al país de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Senado comenzará a discutir el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2021, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados.

El debate comenzará hoy, a las 16.30, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el peronista cordobés Carlos Caserio, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, encabezados por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y del titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Macón.

Si bien todavía no hay un cronograma definido, la intención del oficialismo es avanzar con la firma del dictamen esta semana para poder dejar el proyecto en condiciones de ser discutido en el recinto la semana próxima. Si hay acuerdo con la oposición, la firma del despacho podría ocurrir este miércoles, tras una nueva reunión de comisión.

Esa es la apuesta de Caserio, quien se mostró confiado en lograr su cometido teniendo en cuenta la intervención de los gobernadores y las concesiones que obtuvieron las provincias durante el debate del proyecto en la Cámara baja.

"Es un presupuesto que está bien armado, me parece que es serio, está bien consolidado y con mucha obra pública; me da la impresión que viene bien", aseguró Caserio en diálogo con LA NACION.

En su paso por la Cámara baja, el proyecto remitido por el ministro Guzmán al Congreso recibió más de 40 modificaciones para tratar de cumplir con los reclamos de las provincias, sobre todo de los gobernadores y diputados del oficialista Frente de Todos.

Estos cambios le alcanzaron para tener al apoyo de los diputados lavagnistas y del bloque filomassista Unidad Federa, que preside el mendocino José Luis Ramón.

Sin embargo, Juntos por el Cambio terminó votando dividido la iniciativa. La mayoría seguir las directivas del jefe de la bancada, el cordobés Mario Neri (UCR), y se abstuvo. Sin embargo, una media docena de legisladores apoyaron el texto, en respuesta al reclamo de sus gobernadores.

A la anuencia de los mandatarios provinciales que no responden al oficialismo apuesta Caserio para lograr que Juntos por el Cambio acepte acelerar el tratamiento del Presupuesto en el Senado para cumplir con el pedido de Guzmán.

La masiva abstención de la principal bancada opositora respondió a la necesidad de no entorpecer el avance del proyecto, pero no ocultó las fuertes críticas a los números establecidos por la cartera de Hacienda. Para Juntos por el Cambio, esas cifras no se corresponden con la realidad macroeconómica que atraviesa el país.

Proyecciones

Las proyecciones volcadas por el equipo de Guzmán en el Presupuesto 2021 prevén un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal primario del 4,5% y un déficit financiero de 6%.

La inflación anual estimada es del 29% con una cotización del dólar a 102,4 pesos.

Además, contempla duplicar los gastos de capital, con relación a lo ejecutado en el 2019, con la intención de llevar adelante un ambicioso plan de obras públicas para reactivar la economía.

