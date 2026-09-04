Argentina y Reino Unido sobre las Malvinas, EN VIVO: el posible viaje de Milei a Londres, reacciones y las últimas noticias
El Presidente sostuvo que el Reino Unido está en condiciones de extraer el petróleo “que yace bajo mar argentino” y que no lo va a permitir; “Los isleños no tienen derecho a la autodeterminación”, afirmó
La trastienda de la cadena nacional de Milei por Malvinas: con la impronta de Santiago Caputo y la puesta de todo el Gabinete
El reloj se acercó a las 16 y las camionetas blindadas de los ministros coparon la zona de la explanada de la Casa Rosada. Arribaron puntuales, rápido, a la hora que los citaron a la sede del Gobierno para la cadena nacional por Malvinas. Se sumaron el titular de Diputados, Martín Menem; y la jefa de la bancada en el Senado, Patricia Bullrich.
En ese momento no sabían que la grabación final se iniciaría a las 18.52 y que recién se irían de Balcarce 50 pasadas las 19.
Las petroleras que operan en Malvinas le respondieron a Milei y aseguraron que las sanciones no frenarán el proyecto
Rockhopper, la compañía británica de exploración y producción con activos, y Navitas Petroleum, de Israel, ambas detrás del proyecto Sea Lion, emitieron un comunicado y aseguraron que operan en la zona con todos los permisos necesarios.
“La sociedad opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas, un territorio británico de ultramar autónomo, y con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido”, indicaron en el texto oficial.
Tras ello remarcaron que ambas firmas consideran que “los recientes acontecimientos” -en referencia a las palabras del libertario- no tendrán “un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto, incluido el calendario para su finalización”.
"El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales"
En su discurso pregrabado, que duró 15 minutos y fue emitido desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei sostuvo que “no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.
Milei anunció sanciones para petroleras en Malvinas, la creación de una base naval y un consejo de seguridad nacional
El presidente Javier Milei realizó el jueves una cadena nacional en la que se refirió a la coyuntura actual de las islas Malvinas. Rodeado de sus principales funcionarios, anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago, el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional e hizo un llamamiento a todo el arco político “sin distinción”.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho: no hay discusión al respecto”, remarcó el primer mandatario al inicio de su alocución.
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