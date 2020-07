Gustavo Arribas al llegar al juzgado de Lomas de Zamora Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Hernán Cappiello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 17:39

El exjefe de inteligencia del gobierno de Cambiemos Gustavo Arribas declaró ante la Justicia que nunca dio ni recibió órdenes de Mauricio Macri de hacer tareas de espionaje ilegal cuando estuvo al frente de la AFI y dijo que la vigilancia sobre Cristina Kirchner fue ordenada porque se recibió un alerta sobre su seguridad, según le informaron en el organismo a su cargo.

Arribas declaró durante tres horas y media ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en una causa donde está acusado junto Silvia Majdalani, su segunda en la cúpula de la AFI, de ordenar tareas de inteligencia sobre Cristina Kirchner en 2018.

Arribas, que había pedido la suspensión de la audiencia por el Covid-19, planteó que el caso no debe investigarse en Lomas de Zamora, sino en Comodoro Py 2002, porque los hechos denunciados sucedieron en la ciudad de Buenos Aires.

También afirmó que la actividad de la AFI en el asunto fue informada a la Justicia, en una causa donde intervino la propia fiscal Incardona, que ahora lo estaba acusando, dijeron fuentes con acceso a la indagatoria.

Gustavo Arribas al llegar al juzgado de Lomas de Zamora Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Amigo personal de Macri y sin experiencia previa en asuntos de inteligencia antes de desembarcar en la AFI, Arribas prefirió no contestar preguntas de la fiscal y dijo que lo iba a hacer cuando se defina quién es el juez competente. En ese sentido, la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti pidió certificar el caso de Auge en Lomas para pronunciarse sobre el asunto.

Sin embargo, negó enfáticamente las acusaciones. "Nunca di ni recibí órdenes de hacer espionaje ilegal", subrayó, en alusión al expresidente Macri, a quien esta vez no mencionó por su nombre.

Relató a los funcionarios judiciales que "se enteró por los medios" que la custodia policial del Instituto Patria había denunciado que un auto estaba haciendo tareas de inteligencia sobre Cristina Kirchner. Que, entonces, llamó a Majdalani para pedirle explicaciones, y ella le contestó: "Estoy viendo lo mismo que vos, ya pedí un informe". Arribas agregó que, poco después, se presentó la "exseñora 8", que le contó que Alan Ruiz, agente de contrainteligencia, había ordenado ese procedimiento sobre la base de un alerta que había recibido, pero que había dado negativo y el operativo se había levantado.

A continuación, Arribas dijo que cuando tuvieron los informes de ese operativo, por voluntad propia se presentaron junto con Majdalani ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, mediante un informe en el que relataron esta cuestión.

Gustavo Arribas al llegar al juzgado de Lomas de Zamora Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

"No di información falsa en ese informe, que nadie me pidió. Fue por motu proprio", dijo Arribas ante los funcionarios judiciales. Relató que meses después supo que lo habían denunciado por la vigilancia sobre el Instituto Patria y que había sido sobreseído por el juez por esa denuncia, Marcelo Martínez de Giorgi.

El cuestionamiento a la fiscal

Arribas insistió en que no solo ningún control interno de la AFI le reprochó su actuación, sino que el juez Martínez de Giorgi lo sobreseyó. Agregó que el juez Federico Villena"no dijo nada" cuando le informó de esa actividad y que tampoco lo hizo -según mencionó- "la fiscal aquí presente", en alusión a Incardona, que intervino en ese caso. "Si no me dijeron nada es porque no había nada", dicen que declaró Arribas.

Resaltó que su informe a la Comisión Bicameral fue espontáneo y que mal puede haber una falsedad para llevar a engaño en esas declaraciones.

Arribas declaró relevado del secreto de Estado y no se distanció de Majdalani, sino que describió que la "Señora 8" durante la presidencia de Macri tenía responsabilidades sobre lo operacional de la AFI y él sobre lo financiero y de gestión.

Luego se refirió a los testigos de identidad reservada que complican su situación con sus declaraciones y dijo que estas irregularidades que ahora denuncian podrían haberlas mencionado ante los organismos de control interno de la AFI, antes los jueces Martínez de Giorgi y Villena o ante la propia Comisión Bicameral.

Cuando la fiscal quiso hacer preguntas, Arribas dijo que cree que los jueces de capital con competentes y que las responderá cuando se defina esta cuestión.

Su llegada a la AFI

El "Señor 5" durante el gobierno de Macri relató su llegada al organismo, explicó cómo encontró las oficinas desde el punto de vista edilicio, las falencias técnicas que observó, la falta de computadoras interconectadas y de una red de fibra óptica.

Aseguró que hasta su llegada la AFI las agencias de los países centrales no compartían información con la Argentina y describió la organización de encuentros con otros directores para insertar la AFI en el mundo. Dijo que lo hizo siguiendo la misma política que Mauricio Macri en su área de relaciones exteriores. Allí sí nombró explícitamente al expresidente.

Dijo sentirse orgulloso de las tareas que le cupieron en la organización del G-20, el encuentro de la OCDE y los Juegos de la Juventud, y que se sentía satisfecho de haber estrechado lazos profesionales con agentes de Brasil, Uruguay y Colombia. Aseguró que otras gestiones ponían el foco en el M16 o el Mossad, pero no compartían los mismos problemas que Argentina.

Arribas explicó los objetivos de su gestión y las tareas que realizó para relanzar la Escuela Nacional de Inteligencia con agentes del exterior que vinieron a dar clases. Resaltó que en su gestión se reforzaron los controles internos por la fuga de información, creando el área de asuntos internos, con auditorías y áreas de sumarios.