Alan Ruiz, un exespía de la AFI preso y acusado de espionaje político ilegal, declaró ante la Justicia que "le indicaron" hacer un seguimiento de Cristina Kirchner, aunque dijo que era para protegerla y no para espiarla. Los investigadores ahora rastrean el uso que se hizo de la información recopilada en esas tareas de presunto espionaje ilegal. Por ahora determinaron que sus datos fueron usados por la ex numero 2 de la AFI en la gestión de Cambiemos, Silvia Majdalani, como por ejemplo cuando envió un oficio al Congreso, dijeron fuentes del caso.

Ruiz declaró durante toda la tarde de ayer ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Pidió su excarcelación, pero todo hace pensar que le será denegada. La Justicia detuvo a Ruiz el sábado pasado, luego de que tres testigos de identidad reservada, exagentes de la AFI, admitieron que Ruiz, al igual que su superior, les había ordenado hacer el espionaje político.

Ruiz declaró que actuó mediante una orden judicial, pues le dijeron que había una amenaza sobre la vicepresidenta; sin embargo, cuando le preguntaron si le había avisado que la estaba cuidando y no vigilando, dijo que no. Las evidencias -según fuentes con acceso al caso- señalan que se montó un operativo para vigilar en el Instituto Patria y la casa de Cristina Kirchner, en Juncal y Montevideo. Con equipos de agentes que cubrían las 24 horas y que se relevaban cada seis horas.

Inicialmente el caso lo investigó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que firmó un sobreseimiento pues ante la denuncia de la presencia de los espías en 2018, advirtió que estaban allí por una denuncia de posibles atentados durante el G20. Pero en febrero pasado, la nueva gestión de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño, denunció el espionaje con nuevos elementos. Lo hizo en Lomas de Zamora porque supuestamente la amenaza contra la vicepresidenta surgió de un grupo de militantes "antisistema" en Avellaneda. Decían estar planeando un atentado contra ella. El juez Federico Villena se excusó porque había intervenido en la causa anterior y tomó el caso el juez Augé, que lo delegó en los fiscales.

Los fiscales recopilaron información y documentos de la AFI. Además, les tomaron declaraciones maratónicas a agentes que confirmaron esas tareas de espionaje, lo que determinó la detención de Ruiz, exjefe de Operaciones Especiales del organismo de inteligencia.

Quién es Alan Ruiz

Ruiz era director de Inteligencia Criminal en La Pampa. Venía de la Policía Metropolitana. En 2016, cuando Patricia Bullrich inauguró el Centro de Inteligencia Criminal en esa provincia, Ruiz se reencontró con gente de la Metropolitana y terminó en la Secretaria de Seguridad, en la Sección de Búsqueda de Prófugos.

Ruiz se dio de baja de la Metropolitana el 10 de diciembre de 2015 y al año siguiente estaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Primero fue coordinador de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Seguridad y después, coordinador del Programa de Búsqueda de Prófugos de la Dirección Nacional de Operaciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

Bullrich, que era la ministra, tuvo entonces un entredicho con el ministro de Seguridad de La Pampa, Juan Carlos Tierno, que la llamó enojado porque le había sacado a un hombre al que le había costado convencer de que fuera a trabajar allí. Así que Bullrich ordenó que lo devolvieran a Tierno, pero según ex funcionarios del ministerio de Seguridad, Ruiz no quiso el traslado. A los pocos años pasó a la AFI como otros exefectivos de la Policía de la Ciudad. Bullrich insiste en que no tiene relación con Ruiz.

Ante la Justicia, Ruiz reconoció los seguimientos sobre Kirchner. Los acusadores creen que estas actividades se intentaron luego justificar insertando datos falsos en la causa sobre supuestas amenazas terroristas en el G20.

Ruiz, junto a su abogado Leandro Emsani, argumentó que hacían vigilancia en los perímetros de los lugares y que no hubo vigilancia electrónica ni irrupción en los domicilios. Ruiz no mencionó a nadie en particular como el autor de las "indicaciones" de realizar estas tareas, pero sus informes luego aparecen usados en documentos firmados por Majdalani, dijeron fuentes con acceso al caso. No explicó Ruiz por qué le asignaron a él estas tareas de protección y no a la oficina encargada de antiterrorismo.

Esta es una causa paralela al expediente que lleva Villena, el otro juez federal de Lomas de Zamora, que investiga también a Ruiz y a un grupo operativo que trabajaba bajo sus órdenes por presuntos hechos de espionaje ilegal a Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y otros políticos del oficialismo y la oposición, además de a periodistas. En esa causa, Villena allanó la casa de un espía de la AFI el exdirector de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien supuestamente se negó a hacer ese espionaje político cuando se lo solicitaron.

Ya acusaron a Ruiz los espías Facundo Araque, Jorge Sáez y el abogado Facundo Melo, quienes expusieron ante la Comisión Bicameral del Congreso de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia que, presidida por el kirchnerismo, lleva adelante su propia investigación parlamentaria.