Así criticaba Alberto Fernández a Cristina Kirchner por el Consejo de la Magistratura en 2012

Las discusiones en torno a la conformación y al funcionamiento del Consejo de la Magistratura que marcan la agenda política por estos días tiene larga data y encontró posturas oscilantes entre los principales actores del debate a lo largo del tiempo. En las últimas horas se difundió en las redes sociales parte de una entrevista de 2012 en la que el presidente Alberto Fernández criticaba a la entonces mandataria, Cristina Kirchner, por “renegar del ordenamiento” que ella misma había propuesto para el órgano y la acusaba de querer impugnar jueces para “garantizar sus resultados”.

En diálogo con Cadena 3, el jefe de Estado decía en relación con los cambios que el Consejo de la Magistratura sufrió durante su gestión como jefe de Gabinete del kirchnerismo: “Nosotros lo que hicimos fue cambiar la ley que reglamentaba el funcionamiento del Consejo (...) que funciona hoy de acuerdo a lo que la ley que dictamos nosotros a instancias de un proyecto de Cristina Kirchner disponía”.

Fernández se refería así a la reforma de 2006 que llevó de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2021.

Tras ello sostuvo: “Ahora lo más sorprendente es que ese proyecto, que se convirtió en ley y rige actualmente, lo haya hecho Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está renegando del ordenamiento que ella misma impuso y que además no fue malo, fue bueno”.

A continuación, el mandatario acusó a su actual vice de “desembozadamente, por cadena nacional” decirle a los argentinos que “ella tiene un interés concreto en una causa judicial“. Y agregó: “Además, plantea que quiere que se designe en un juzgado en donde está la causa por la que ella tiene interés a un juez que le garantice el resultado que ella quiere”.

Por último, apuntó: “La verdad es que yo quisiera que en ese juzgado nombren a un juez que no sea ni de Clarín ni del Gobierno y que falle lo que tenga que fallar. Pero no quisiera ver a Clarín promoviendo jueces ni a Cristina impugnando jueces que no le garantizan sus resultados”.

Noticia en desarrollo