Así es el “videíto” que Bianco le mandó a Santilli por WhastApp para reclamarle un encuentro

“Como no me recibe, voy a grabar un videíto, que después lo voy a cortar, y se lo voy a pasar a su WhatsApp”. La frase es del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en referencia al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.

Y fue así. Bianco le envió un “videíto” por WhatsApp a Santilli el martes por la mañana y le sumó un informe en formato PDF.

¿Qué decía ese “videíto”? En principio, no era tan corto. Bianco, según pudo saber LA NACION, le remitió por la aplicación de mensajería al ministro del Interior una grabación de 10 minutos y 37 segundos, en formato Instagram, de su exposición en la última conferencia de prensa desde La Plata, en la que detalla “las cosas que le quería plantear al ministro Santilli”.

En el extracto de la conferencia que le envió al funcionario nacional, Bianco nombra uno a uno los fondos que la provincia de Buenos Aires reclama al gobierno nacional por los recortes de transferencias que le achaca a la gestión Milei.

“El monto total de los tres rubros: de las deudas directas del gobierno nacional con la Provincia, de las obras abandonadas y las deudas por discontinuidad o retraso de programas nacionales constituyen una deuda total del gobierno nacional con los bonaerenses de casi $13 billones. Eso le queríamos solicitar en una reunión al ministro Santilli y, como no nos ha dado la reunión, hacemos público lo que le queríamos plantear”, termina el video.

El video que Bianco le mandó a Santilli

Bianco también le mandó al ministro del Interior un documento PDF de siete hojas con el título Deudas del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, contadas hasta el 1 de octubre de 2025. Como ya había dicho el ministro bonaerense en la conferencia, el gobierno de Axel Kicillof reclama a la Casa Rosada $12,9 billones tomados en pesos de agosto de 2025, que están consignados en la primera hoja del informe.

El envío también incluye un cuadro que detalla las “deudas directas del gobierno nacional con la Provincia”, otro cuadro con los “saldos de obras públicas comprometidas por el gobierno nacional con la Provincia” y una tercera tabla con la “deuda estimada por la discontinuidad o retraso de programas nacionales”.

El documento lleva estampado el logo oficial del gobierno de Kicillof y un membrete del Ministerio de Gobierno, que conduce Bianco.

De momento, sin embargo, no hubo ida y vuelta con Santilli. “Después de llamarme por teléfono, yo le devolví el llamado y no me atendió”, sostuvo la mano derecha de Kicillof, antes de mandarle estos WhatsApp.

Cuando armó la mesa de negociación con los gobernadores, el presidente Javier Milei excluyó a cuatro mandatarios, los más identificadas con el kirchnerismo: Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Desde ese momento, las quejas de Kicillof se recrudecieron. El gobernador, antes, ya había hasta acudido a la Corte Suprema de Justicia para que se expidiera sobre el reclamo de deudas que le exige a Milei.

De momento, Santilli hace caso omiso a los pedidos que llegan desde terreno bonaerense, ese que sueña con gobernar en algún momento de su carrera política.

Mientras, tiene pautado ir mañana a Santiago del Estero a encontrarse con el gobernador Gerardo Zamora, un histórico aliado de Cristina Kirchner que Milei sí sumó a la mesa de discusión, y el martes partirá rumbo a Misiones para ver a Hugo Passalacqua, después de que el mandatario rechazara esta semana la desregulación del mercado yerbatero que aplicó el Gobierno.