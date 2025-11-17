Bianco le reclamó a Santilli que lo reciba: “Voy a grabar un videíto y se lo voy a pasar al WhatsApp”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, insistió con su pedido al ministro del Interior, Diego Santilli, para concretar una reunión. Para reiterar su solicitud, Bianco fue irónico, dijo que le pareció “bastante patético” que Santilli haya contestado con un “Tomo nota” al reclamo, ensayó la grabación de un video para el exdiputado en plena conferencia de prensa y repasó los montos de deudas que el gobierno de Axel Kicillof le exige a la administración del presidente Javier Milei.

“La semana pasada, le pedí pública y formalmente una reunión al nuevo ministro del Inteiror, Diego Santilli, que aún no me ha respondido formalmente. Después de llamarme por teléfono, yo le devolví el llamado y no me atendió. Lo único que se dignó a hacer -graciosamente creo que lo intentó hacer, a mí me pareció bastante patético-, fue decirme que tomaba nota del pedido”, dijo Bianco este lunes por la mañana, en su conferencia de prensa semanal.

“No he tenido ninguna respuesta, a pesar de que, como lo muestran los diarios y las crónicas, se ha reunido últimamente con distintos funcionarios provinciales y gobernadores. La Provincia no solo está siendo discriminada económica y financieramente, sino que también en términos políticos”, subrayó Bianco, flanqueado por el ministro de Infraestructura y senador provincial electo, Gabriel Katopodis, y el titular de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), José Arteaga.

Bianco, con Katopodis a su derecha y Arteaga a su izquierda, en la conferencia de prensa de este lunes Prensa PBA

El ministro de Gobierno provincial, hombre de máxima confianza de Kicillof, profundizó su reclamo a Santilli con la promesa de contactarlo por WhatsApp para hacerle llegar los reclamos provinciales en un video. “Como no me recibe, voy a grabar un videíto, que después lo voy a cortar y se lo voy a pasar a su WhatsApp. Ya que no me recibe y no le puedo comentar lo que le reclamamos desde la Provincia de Buenos Aires, se lo voy a mandar. Y también le voy a mandar un prolijo informe de todo lo que le debe el gobierno nacional a la Provincia de Buenos Aires. Me voy a arreglar un poco el pelo, así salgo bien y quizás me responde”, dijo.

Dale Carli, gracias! Tomo nota 👍 https://t.co/0hzz6XifuL — Diego Santilli (@diegosantilli) November 12, 2025

Luego de anunciar que haría el video, Bianco miró a cámara y leyó un informe en el que planteó que Nación le debe a Provincia “casi $13 billones, entre deudas directas, obras abandonadas y obligaciones pendientes por la discontinuidad de programas”.

El ministro provincial proyectó tres placas en las que constaban “deudas directas” de la administración Milei con la gestión Kicillof por $3,2 billones, “saldos de obras públicas comprometidas por el gobierno nacional en la provincia” por $7,4 billones, y una “deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales” por $2,3 billones. Los números, dijo Bianco, fueron actualizados por inflación (el gobierno provincial reclamaba, hasta esta conferencia de prensa, una deuda total por $12 billones).