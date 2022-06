Así evitó Uruguay el ingreso a su espacio aéreo del avión venezolano-iraní: los audios y la jugada sospechosa que aumentó el alerta

MONTEVIDEO.- “Comando de Defensa aérea Uruguaya no le autoriza ingreso a espacio aéreo uruguayo. Usted conrfímeme si retorna a Ezeiza o cuáles son sus intenciones”. Con esa frase, el responsable de autorizaciones del Aeropuerto de Carrasco le avisó el 8 de junio a la tripulación del Boeing 747 venezolano-iraní de Emtrasur que debían pegar la vuelta. Así de simple, sin otras explicaciones, ni discusión.

La respuesta fue rápida, de volver a Buenos Aires. Todo transcurrió en pocos segundos y el avión que venía a la capital uruguaya tuvo que girar para volver a Buenos Aires, donde le esperaba una crisis de alcance internacional ante la imposibilidad de mover la aeronave, sin combustible ni nadie que se lo vendiera. El Ministerio de Defensa Nacional divulgó este lunes se la grabación de la conversación entre Torre de Control y el polémico avión, porque el titular de la cartera fue convocado por la oposición de izquierda.

El primer contacto entre la torre de control de Uruguay y el avión venezolano-iraní

El segundo contacto entre la torre de control de Uruguay y el avión venezolano-iraní

La senadora Sandra Lazo del Frente Amplio por el sector de José “Pepe” Mujica (el Movimiento de Participación Popular) había convocado al ministro para que diera explicaciones fundamentadas por la negativa al aterrizaje. El exvicepresidente de Uruguay por el Frente Amplio Rodolfo Nin Novoa criticó duramente al gobierno de Luis Lacalle Pou por esta decisión que precipitó la situación actual con el avión que volaba con 5 tripulantes iraníes y 14 venezolanos. Dijo que era “paranoia de la derecha” lo que motiva que vieran espías en el avión al que se le impidió el ingreso.

Estados Unidos e Israel han planteado sospechas de que volaba en misión de espionaje: el Boeing operó hasta el año pasado como parte de Mahan Air, una aerolínea iraní acusada de conexiones con el terrorismo islámico.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó por qué se le impidió el ingreso al espacio aéreo uruguayo el miércoles 8 de junio. Dijo que “había información que alertaba sobre este avión, los antecedentes de este avión y que había servido en otras circunstancias como apoyo logístico para movimientos y organizaciones terroristas”.

Gholamreza Ghasemi (piloto) y Mahdi Museli (copiloto) del Boeing 747 de la empresa Emtrasur que quedó varado en Ezeiza

Pero, además, transmitió un hecho que llamó la atención a las autoridades. Dijo que el hecho llamativo fue la solicitud del avión para modificar del plan de vuelo, hecha poco antes de partir desde Ezeiza.

“Minutos antes de partir para Uruguay nos solicitaron extender su permanencia en el país”, dijo el ministro y explicó que se pasó de una breve estancia de tres horas en Uruguay, lo que da para cargar combustible, a una “autorización para quedarse hasta el otro día a las 16.00 horas”.

El ministro dijo que no convenció el justificativo: “La solicitud se basaba en la necesidad de descanso de la tripulación. Y es llamativo porque este avión estuvo dos días en Buenos Aires y la tripulación, en un hotel. El viaje de Buenos Aires a Montevideo son 30 minutos. Da la impresión de que la necesidad de descanso, después de 30 minutos de vuelo, no parece ser muy confiable, ni mucho menos aceptable”, respondió García.

No fue lo único que llamó la atención: “También es llamativo que hayan adelantado la salida de Ezeiza a Montevideo. La tenían a la hora 15.00 y salieron 15 minutos antes”.

A eso se sumó el aviso recibido por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que transmitió a su colega de Defensa Nacional, y que fue determinante para dar la instrucción a Carrasco: ese avió no debe entrar al Uruguay.

Segundos después, sin cambiar el tono de comunicaciones, se transmitió la prohibición de ingreso.

El diálogo textual: comunicación del CTA Montevideo con el Vuelo ESU9219

CTA MVD (en inglés)– Buenas Tardes, Echo Sierra Uniform Nine Two One Niner. Aparentemente hay un problema con su permiso para entrar en el espacio aéreo uruguayo. Le voy a pedir que se mantenga en posición de espera sobre la intersección DORVO.

ESU9219 –Ok, manteniendo nivel de vuelo 2-4-0 y esperando sobre DORVO para coordinar permiso para entrar al espacio aéreo uruguayo.

CTA MVD –Correcto, yo le voy a confirmar.

CAMBIA EL INTERLOCUTOR Y COMIENZA A HABLAR EN ESPAÑOL

ESU9219- Uruguay Echo Sierra Uniform nueve dos diecinueve.

ESU9219- Montevideo Echo Sierra Uniform nueve dos uno nueve.

ESU9219- Montevideo Echo Sierra Uniform nueve dos uno nueve.

CTA MVD- Echo Sierra Uniform nueve dos uno nueve, me repite.

ESU9219- Tenemos nuestro número de permiso para aterrizar en Montevideo, dos cero uno ocho. Estamos autorizados para un Landing en Sierra Uniform Mike Uniform dos cero uno ocho en tránsito cero dos dos, Echo Sierra Uniform nueve dos uno nueve.

CTA MVD- Echo Sierra Uniform nueve dos uno nueve recibido si recibí la... la información de que no pueden ingresar hace unos minutos; solamente estoy coordinando y ya le confirmo en principio manténgase en orbita en DORVO y le confirmo para continuar.

ESU9219- Ok mantenemos orbita en DORVO y pendiente para continuar, Echo Sierra Uniform nueve diecinueve.

ESU9219- Montevideo Echo Sierra Uniform nueve dos dieciocho ... diecinueve. ¿Tendrá ahí un estimado de tiempo para nosotros de… para lo que se solicita?

CTA MVD- Estamos aguardando que la autoridad nos comunique a ver que pasa con el inconveniente del permiso, ya estamos en comunicación nosotros intentando llamar, pero se ve que ellos también están con sus llamadas correspondientes … yo le aviso.

ESU9219- Gracias

CTA MVD- Echo Sierra Uniform nueve dos uno nueve, Montevideo. Bueno… Comando de Defensa Aérea no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo, usted confírmeme si retorna a Ezeiza o cuáles son sus intenciones.

ESU9219-Ehh… sí, afirma, retornamos a Ezeiza.

CTA MVD- Bueno… muy bien.

ESU9219- Puede coordinar con nosotros... con Ezeiza para retorno

CTA MVD- Sí, correcto, estamos en comunicación con ellos, por ahora ponga rumbo a La Plata.

ESU9219- Ok, volando rumbo a La Plata.

ESU9219- Tiene información también por favor del Weather en Ezeiza.

CTA MVD- En Ezeiza … está dos cuatro cero nu... está calmo el viento con cinco kilómetros escasas a novecientos pies; once la temperatura y mil diecisiete y llama ahora a Baires uno dos cinco decimal tres.

ESU9219- Ok, uno dos cinco tres, gracias.