El video que muestra que Odiart estuvo en su ciudad durante la agresión al móvil de C5N Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 17:08

Un integrante de la Federación Agraria y exconcejal de Cambiemos en San Salvador, Entre Ríos , quedó envuelto en el medio de la investigación judicial en torno al ataque a un móvil del equipo de prensa del canal C5N, que cubrió el Banderazo Federal en el Obelisco.

Por redes sociales, a raíz de su parecido físico, lo acusaron de ser uno de los agresores. A raíz de esto comenzó a recibir amenazas de muerte en su celular y a través de Twitter, Facebook e Instagram. Sin embargo, el hombre asegura que no estuvo en Buenos Aires y que sí participó de la convocatoria en su ciudad natal, y hasta dio entrevistas a la prensa local.

Se trata de Víctor Odiard, de 43 años y quien fue legislador local por Cambiemos entre 2015 y 2019 en su ciudad natal, situada a poco más de 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

"Presumo que alguien se puso a buscar a estar personas que agredieron. Lo encontraron parecido a mí y por eso me acusaron. Es por una cuestión de parecido con la persona del video", dijo Odiard a LA NACIÓN.

Según detalló el exconcejal, a las 10 de la noche de ayer comenzaron las primeras amenazas que, hasta el momento, suman más de 150. "Me decían 'sorete', 'rata', 'ya nos vamos a encontrar rompe cuarentena'. Los primeros mensajes fueron por Facebook, luego Instagram y Twitter".

"Los que comenzaron fueron gente de mi misma ciudad que me comparó con la persona del video. Lo subieron a un grupo y desde ese momento comenzaron los mensajes", detalló Odiard, y luego contó que ya se comunicaron con el senador entrerriano Alfredo De Angeli y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Me llamó Bullrich y me pidió que le dijera la verdad, si yo no había participado del ataque. Luego me dijo que por favor le mande los videos que muestran que yo estaba allá para que ella me pueda defender", detalló Odiard.

El hombre contó que en su ciudad hicieron una marcha igual que en otras partes del país y que él fue uno de los oradores. "Toda la prensa local tiene el video de cuando estoy arriba del escenario hablando justo a la hora en que se produjeron los ataques al móvil de televisión".

Ante la consulta de si temía por su vida, dijo: "No tengo miedo, uno está expuesto por su trabajo constantemente . Fui concejal cuatro años y ahora soy dirigente de la Federación Agraria local. Por ahí sí estoy preocupado por mi familia, ya que recibieron agresiones mi padre y mis hermanos, mis hijos. Incluso les dijeron 'los vamos a hacer boleta'. Eso me preocupa, pero no siento miedo".

"Nunca antes había vivido algo así, no sabía cómo encarar la situación. Si tenía que hacer una denuncia, a dónde y contra quién. Tuve que preguntarle a varias personas para que me guiaran. Ellos me dijeron de hacer el descargo en redes sociales y luego hacer la denuncia contra las amenazas. Para eso adjunté todas las capturas de pantallas de los mensajes. Ya son más de 150", concluyó el hombre.