ATE convocó a un paro contra la reforma laboral: “Los derechos que tenemos están en riesgo de perderse”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de protesta para este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado.

La medida incluye una concentración a las 12 en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, desde donde las columnas marcharán hacia el Congreso.

El titular del gremio de estatales, Rodolfo Aguiar, instó a un cese de actividades incluso si la Confederación General del Trabajo (CGT) decide no plegarse, al tiempo que advirtió que aquellos mandatarios provinciales que respalden la iniciativa oficial estarán “firmando su propia sentencia de muerte”.

“Yo digo que la crítica no puede ser a la CGT. Uno puede evaluar la decisión de los dirigentes. No convocar a un paro frente a una ley que aniquila los derechos es una oportunidad perdida para recuperar la confianza que habíamos perdido”, afirmó en declaraciones a Radio 750.

Y agregó: “El pueblo reclama que cada una de las instituciones cumpla su rol, y en nuestro caso es defender a los trabajadores. Yo digo, hay que parar igual, aunque la CGT no convoque. Porque hay aval legal. Porque las otras centrales obreras tienen personería y han convocado al paro”.

Aguiar también compartió un video en X en el que apuntó contra los dirigentes del interior: “Los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte y la sentencia muerte de sus provincias".

El frente sindical crece en la calle. Seguimos adelante con nuestro plan de acción para derrotar la reforma laboral. Hoy en Rosario. Tenemos que poner fin al plan de negocios de @JMilei! pic.twitter.com/wETCfZ4r66 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 10, 2026

Y argumentó: “Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse. Es un error grave prohibirle mañana que movilicen al Congreso, que ejerzan el derecho de huelga los trabajadores, es una oportunidad perdida no convocar al paro”.

Más allá de la declaración de Aguiar, la la CGT (Confederación General del Trabajo) se movilizará este miércoles. La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15.

Se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.

Asimismo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el mismo día que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneos.