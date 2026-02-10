Mañana, miércoles 11 de febrero, la Confederación General de Trabajo (CGT) convocó una movilización contra el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a los grupos gremiales de esta área informó que hará paro durante la jornada. En este sentido, muchos usuarios se preguntan cómo funcionarán los subtes durante la jornada.

Paro de transporte: ¿hay subtes mañana, miércoles 11 de febrero?

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro publicó un comunicado en el cual se expresa en relación al paro de mañana e indica que el cese de actividades en el subte será a partir de las 21. Este se extenderá hasta el cierre de la jornada, que en la mayoría de las líneas es entre las 23 y 23.30.

El comunicado de Metrodelegados

¿Hay colectivos mañana, miércoles 11 de febrero?

Según confirmó LA NACION con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA) ―el gremio que nuclea los choferes de colectivos―, esta se adhiere a la marcha de la CGT y se movilizará este miércoles hacia la Plaza de los Dos Congresos. De todos modos, a diferencia de otros sindicatos de transporte, no llevará adelante un paro durante la jornada. Esto quiere decir que este miércoles se podrá viajar en colectivo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

De todos modos, a través de un comunicado, la UTA alertó a las provincias del interior del país sobre la posibilidad de una medida de fuerza este miércoles. De todos modos, esta no está relacionada con la marcha de la CGT, sino con un reclamo salarial, puesto que los colectiveros reclaman condiciones similares a las que se alcanzaron en el AMBA.

“Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores”, puntualiza el documento publicado en las redes sociales oficiales de la UTA.

Por lo tanto, pusieron como fecha límite este martes 10 de febrero para llegar a un acuerdo paritario. Si no se alcanzan las condiciones acordes al ámbito del AMBA en el resto de las provincias, podrían recurrir a un paro de colectivos en el Interior este miércoles.

Qué se sabe de la marcha de la CGT

La movilización de la central obrera se dará el mismo día en que el proyecto de ley oficialista será tratado en el Senado. La protesta principal se concentrará en la Plaza de los Dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de las 15. Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.

Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.

¿Hay trenes mañana, miércoles 11 de febrero?

En principio, este miércoles hay trenes en el AMBA. Esto se debe a que el gremio ferroviario La Fraternidad aún no se pronunció sobre la marcha de la CGT y si se adhiere al paro de transporte que convocó la CATT.

Vale recordar que hasta el 28 de febrero inclusive el ramal Tigre del Tren Mitre se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. En tanto, los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre tiene recorrido limitado, puesto que no llegan a la estación Retiro.

En tanto, el servicio Cañuelas-Lobos de la línea Roca se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías. Por su parte, el ramal Dr. Saénz-M.C.G. Belgrano del tren Belgrano Sur circula con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras.

Por su parte, mañana también habrá colectivos en el AMBA. Según informó la Unión de Transporte Argentina (UTA) a LA NACION, el gremio se adhiere a la movilización de la central obrera y marchará a la Plaza de los Dos Congresos, pero no llevará a cabo un paro.

¿Cómo es el paro de transporte de este miércoles 11 de febrero?

Los gremios del transporte convocaron a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneo. Así lo confirmó Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo.

En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según pudo conocer LA NACION con fuentes de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), el gremio aún está ultimando los detalles sobre el cese de actividades de mañana que puede afectar los vuelos.