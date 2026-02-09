Los gremios del transporte anunciaron un paro para este miércoles 11 contra la reforma laboral

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneos. La medida busca rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno que se tratará ese mismo día en el Senado.

CATT calificó en un comunicado a la iniciativa oficial como “regresiva”. “Avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”, expresaron.

Juan Carlos Schmid, Secretario General sostuvo que la reforma “ataca los derechos constitucionales”

En la reunión del Consejo Directivo sostuvieron que la reforma busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

La CATT también advirtió que, desde hace cuarenta años, ante cada estancamiento económico, “se viene agitando la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, la regresión salarial y mejorará la distribución de la riqueza”. Sin embargo, la entidad señaló que esto, a su parecer, no ocurrió: “Hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos”.

Reunión del Consejo Directivo en el marco del plan de lucha que se lleva adelante contra la Reforma Laboral, donde decidimos participar de la movilización, convocada el próximo miércoles 11 de febrero, con un cese de actividades a partir de las 13hs. pic.twitter.com/SEQZ5tbloR — CATT (@CATToficialok) February 9, 2026

Juan Carlos Schmid, Secretario General, consideró, en esa misma línea, que la reforma “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.

Por su parte, Juan Pablo Brey, Secretario Gremial de la CATT, expresó: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”.

La CGT también se movilizará hacia el Congreso en rechazo a la reforma laboral

El mismo miércoles la CGT (Confederación General del Trabajo) se movilizará. La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15. Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.

Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.

La decisión de movilizarse fue tomada por el consejo directivo de la CGT. Pese a las deliberaciones, la opción de llamar a una huelga general perdió fuerza en esta instancia, pero no se descarta para ejercer presión si el proyecto de ley avanza y debe ser tratado en la Cámara de Diputados.