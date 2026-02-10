Se incendió un despacho en el Senado: seis personas atendidas por intoxicación

Al menos dos mujeres de 44 años y un joven de 19 resultaron intoxicados con monóxido de carbono poco antes del mediodía de este martes luego de que se desarrollara un incendio en el despacho de la senadora nacional por Chubut, Andrea Marcela Cristina (Pro), en la previa del tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara alta. El SAME también atendió a otras tres víctimas, aunque no se informaron sus edades. La oficina, ubicada en el cuarto piso, quedó visiblemente dañada por las llamas.

Los seis pacientes, todos personal de maestranza del recinto, recibieron oxígeno en Hipólito Yrigoyen 1849, entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos, según indicaron las fuentes del operativo a LA NACION. Dos de las víctimas debieron ser trasladadas al Hospital Ramos Mejía.

La alarma de incendio permitió que los equipos de seguridad y emergencias actuaran de inmediato. Así, se evitó que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio del Senado.

De acuerdo con los primeros trascendidos, el foco ígneo se habría originado a raíz de un desperfecto con una pava eléctrica. Debido al hecho, el despacho de la senadora chubutense de 35 años, la oficina 614 del cuarto piso, quedó totalmente consumido por las llamas.

El debate

El Gobierno volvió a reunir este martes su mesa política por última vez antes del debate previsto para el miércoles de la reforma laboral. En discusión estuvieron las modificaciones que se le introducirían al proyecto de ley, en el que podría caer la inclusión del artículo del Impuesto a las Ganancias a las empresas, que es el apartado que más resistencia despierta entre los gobernadores por su impacto en la coparticipación.

El cónclave, en la Jefatura de Gabinete, en la planta baja de Balcarce 50, se dio cuando comenzó la cuenta regresiva de 24 horas rumbo al comienzo del debate en el recinto del Senado. Los ejes del proyecto de reforma laboral del oficialismo son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar el poder de representación y recaudación sindical.