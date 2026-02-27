Atravesada por internas, la UCR se reunió y apuesta a mostrar fortaleza territorial para reposicionarse frente a Milei

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, reunió hoy a más de 300 intendentes en la ciudad de Santa Fe para mostrar territorialidad y bajar el tono a las internas que bloquean la construcción de una identidad radical monolítica. En el Congreso, el partido continúa dividido y no logra votar en tándem, a la vez que sus dirigentes provinciales siguen pujando por imponer rumbos antagónicos para la estructura nacional.

En la conducción de la UCR no reniegan de las internas, pero prefieren poner el foco en lo que consideran su principal capital político -la presencia territorial y experiencia de gobierno- para reposicionar el partido. “La idea es reunir al radicalismo que gestiona y mostrar políticas públicas y un partido movilizado y unido”, habían adelantado a LA NACION en el entorno de Chiarella.

Esa intención de congelar la disputa en torno a cómo posicionarse frente a Javier Milei encontró un freno pasado el mediodía, cuando comenzaron las alocuciones de los gobernadores. De los cinco mandatarios de la UCR, solo dos se presentaron al evento: el santafesino Maximiliano Pullaro, que ofició de anfitrión junto a Chiarella, y el correntino Juan Pablo Valdés, a quien acompañó su hermano y antecesor Gustavo Valdés. Su aliado de Provincias Unidas Carlos Sadir (Jujuy) estuvo ausente.

El exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, participó de la cumbre de intendentes radicales y llamó a defender la educación pública X (Gustavo Valdés

Tampoco se presentaron Alfredo Cornejo (Mendoza) -quien argumentó que la cumbre se superponía con la Fiesta de la Vendimia en su provincia- y Leandro Zdero (Chaco), ambos aliados de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. Los dos mandatarios se habían opuesto a la designación de Chiarella como titular del partido a instancias de Pullaro, quien mantiene una difícil relación con la Casa Rosada y busca alinear a la UCR con el perfil opositor del frente federal que lanzó el año pasado junto a peronistas y disidentes de Pro.

Aunque no asistió a la convocatoria, el gobernador cuyano envió un mensaje a la dirigencia radical y -pese a que la cúpula del partido buscó resaltar el carácter técnico del encuentro y la unidad nacional- reavivó el debate sobre el norte que deberá elegir la UCR. En línea con su estrategia electoral -su sello volvió a confluir con LLA para los comicios municipales de este mes-, insistió con la necesidad de acercarse al ideario libertario.

“Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo de Alem a nuestra parte, las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal la conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores. Las ideas que están en boga representan perfectamente a los sectores medios, trabajadores, pymes que son los que representó tradicionalmente nuestro partido cuando había bipartidismo, con el peronismo en frente”, sostuvo.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró el triunfo de su alianza con LLA en San Rafael Marcelo Aguilar - LA NACION

Fue un guiño al oficialismo nacional, pero también un mensaje al sector del partido que se acercó al peronismo en la última elección a través de Provincias Unidas. Esa alianza no fue bien recibida en algunos distritos como Córdoba, donde Rodrigo De Loredo ya trabaja para apuntalar una tropa propia para disputarle la gobernación a Martín Llaryora, cercano a Pullaro y los hermanos Valdés. El exdiputado cordobés tiene una relación cercana con Cornejo.

Más temprano, Ulpiano Suárez, jefe comunal de la ciudad de Mendoza y presidente del Foro de Intendentes Radicales que convocó a la cumbre junto a Comité Nacional, había intentado relativizar el alineamiento con Milei. “La estabilidad y el orden que dan las estadísticas ocurre, pero, mientras tanto, vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad y sobre eso tenemos que construir una alternativa”, sostuvo.

Con ese mismo tono crítico se expresó Gustavo Valdés, que apuntó contra los recortes del gobierno nacional. “Vemos cómo se nos están acogotando las coparticipaciones, cómo los intendentes abusan del ingenio para poder salir antes porque cada día tenemos que brindar mejores y más servicios”, afirmó. Aunque, reivindicó una vocación frentista, sus críticas a la baja inversión en infraestructura y educación pública lo alejan del proyecto de Cornejo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los anfitriones de la cumbre de intendentes de la UCR X (Gustavo Valdés

Ante la dificultad para acercar posiciones -y como contracara de un fuerte retroceso parlamentario- la conducción nacional del partido prioriza el despliegue territorial en municipios del Interior y evita inclinar la balanza a favor de alguna de las dos facciones que, aunque mantienen una frágil tregua, no terminan de reconciliarse.

“[Chiarella] entendió y entendimos que teníamos que [trabajar] en unidad y preservando también las diferencias que podamos tener en este momento coyuntural”, dijo, a su turno, Pullaro. Ese frágil equilibrio resiste en reuniones técnicas como la de este viernes, pero hace meses que algunos dirigentes se preguntan cuándo se terminará de calibrar una dirección única.