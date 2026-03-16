Atravesado por sus internas, el Gobierno eligió el silencio ante las nuevas revelaciones del caso $LIBRA

Atravesado por sus internas, el Gobierno eligió este lunes el silencio ante las consultas por el caso $LIBRA luego de que en los últimos días se dieran a conocer borradores de contratos y múltiples mensajes peritados por la Justicia entre el empresario estadounidense Hayden Davis, que impulsó la criptomoneda, sus socios locales, los lobistas Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, y el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Esas revelaciones, surgidas de peritajes que realiza la Justicia, contrastan con las explicaciones que dio el presidente Javier Milei luego de la promoción y el colapso de $LIBRA. El mandatario se presentó este mediodía en Córdoba, donde tampoco hizo alusiones al respecto.

“De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, dijo este domingo por la noche el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrevistado por LN+.

Fue en el marco de la entrevista en la que buscó dejar atrás la controversia por los vuelos en los que quedó envuelto, que comenzó luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, había viajado en el avión oficial a Nueva York en el marco de la Argentina Week, y que durante el feriado de Carnaval ambos tomaron en jet privado a Punta del Este, Uruguay.

“La Justicia tiene que seguir investigando, como lo está haciendo”, agregó Adorni, al tiempo que descartó que de esa investigación surjan pruebas contra el Presidente y su hermana. “Los conozco hace años, somos íntegros”. afirmó.

Desde que se conoció el criptoescándalo $LIBRA, en febrero del año pasado, en la Casa Rosada relativizaron el caso y sostuvieron que “no hay nada” comprometedor para el Presidente y su hermana, al tiempo que manifestaban creer que el caso ya debía haber sido cerrado. Incluso hacían alusión a que el propio mandatario no había presentado abogado en el caso.

Sin embargo, en las últimas horas, eligieron el silencio frente a los avances en la investigación. LA NACION contactó a cuatro fuentes del Poder Ejecutivo que evitaron responder al respecto.

Son días complejos en la Casa Rosada, donde impera el mutismo y la desorientación a raíz de la cruda interna entre las tropas de Karina Milei y Santiago Caputo, que tuvo un nuevo capítulo cuando Adorni, ante una repregunta de Luis Majul por ese enfrentamiento, afirmó que el video que expuso su viaje a Punta del Este surgió “puertas adentro del Gobierno”, aunque no mencionó al asesor presidencial.

El 14 de febrero de 2025, el mandatario publicó un mensaje en X que difundía $LIBRA como un proyecto de inversión que suministraría fondos a emprendimientos en la Argentina. Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado”.

En el medio, $LIBRA, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, dejó millones de dólares en el bolsillo a quienes vendieron cuando subía y enormes pérdidas a quienes no saltaron a tiempo.

Por el hecho se presentó una denuncia que dio inicio a una investigación judicial y a partir del viernes pasado, el caso dio un giro ante las revelaciones de peritaje judiciales sobre los teléfonos de los involucrados que contrastan con la versión del mandatario.

De allí se desprende que, minutos antes del lanzamiento del criptoactivo, Milei interactuó en al menos cinco ocasiones desde su teléfono personal con lobista Novelli, uno de los protagonistas de la operación que generó pérdidas a los inversores por al menos US$100 millones, según las querellas. Hubo, además, otros 35 llamados del lobista con Karina Milei y Santiago Caputo.

Las revelaciones fueron producto del trabajo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a cargo de la Procuración General.

En paralelo, en el Congreso, los diputados que integraron la comisión investigadora del caso acusaron al jefe del Estado de formar parte de una operación “planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”.

Los legisladores anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano ante el Ministerio Público Fiscal para que sea relevado del caso. Y dijeron que reabrirán la comisión para seguir con la investigación.

“Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario y y una clara malversación de la investidura presidencial. El caso $LIBRA tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al presidente de la Nación”, acusó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien supo presidir la comisión investigadora, cuya labor finalizó en noviembre pasado.