Atentos al humor social, determinante en la crucial cita electoral que se viene, en el equipo de comunicación que rodea a Sergio Massa afirman que la escasez de combustible, notable por quinto día consecutivo, no tendrá un impacto directo en las chances del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria en el balotaje contra el diputado libertario Javier Milei, el 19 del mes próximo.

No habrá, por el momento y a pesar de las protestas de entidades del campo del interior del país y consumidores en las ciudades, cambio de agenda ni de estrategia, a la espera de la llegada del combustible que alivie la demanda creciente, afirman cerca del postulante kirchnerista. Todo lo contrario, en el massismo recalcan que la reacción del candidato-ministro, que ayer desde Tucumán emplazó a las petroleras para que regularicen el servicio, fue “otra muestra de autoridad” que –dicen– lo beneficiará en la segunda vuelta.

“Todo se mezcla con el contexto electoral, pero está en vías de solución”, afirmó a LA NACION uno de los miembros del equipo económico del tigrense, en referencia al problema que generó larguísimas e infructuosas colas en las estaciones de servicio, y protestas en la Plaza de Mayo y distintas provincias.

“Acá hay alguien que toma decisiones, que se planta y que les dice cómo deben ser las cosas. El petróleo es de los argentinos, que no jodan. Los argentinos justamente están buscando eso, y no que estos problemas los resuelva el mercado”, dijo otro miembro destacado del Frente Renovador, en línea con la idea predominante: Massa marcó límites a las empresas (incluida YPF, la petrolera estatal), cuando afirmó que “si el martes a la noche no está resuelto, no van a poder sacar un barco” para exportar combustible.

Massa, mientras tanto, sostuvo su agenda: por la mañana, publicó en las redes sociales una foto con Raúl Alfonsín, a 40 años del triunfo del fallecido presidente radical en las elecciones de 1983, y por la noche estará en el encuentro anual de la DAIA, donde podría cruzarse con Milei.

Sin alusiones al congelamiento que pesa sobre el sector, que promueve la exportación de petróleo; ni a las trabas a las importaciones que afectaron también a YPF, en el massismo dicen sospechar de una sigilosa maniobra para perjudicar al candidato. En una entrevista con LN+, este mediodía, Massa deslizó: “Si hubo dos bajadas de barco y hoy están haciendo cuatro, ¿cómo apareció el combustible ayer a la tarde?”.

En el massismo remarcan el rol de Gabriel Bornoroni, que fue electo por La Libertad Avanza como diputado por Córdoba y es presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del centro del país.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, apuntó hoy contra “sectores políticos y empresarios vinculados a La Libertad Avanza”, y habló de una “clara intencionalidad política”.

“En la nueva etapa que se viene, esto no va a pasar”, dijeron incluso desde un despacho leal a Massa, con un doble objetivo: despegarse aún más de la gestión del presidente Alberto Fernández –ausente hasta ahora en las distintas fases del conflicto– y remarcar el rol de “autoridad” de Massa, ya con la mente puesta en la decisiva jornada electoral, para la que faltan veinte días.

Ayer, Milei aprovechó el inédito faltante de combustible para comparar a Massa con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y criticó a su oponente por “optar por la vía violenta para forzar la oferta” y así conseguir que las petroleras retomen el abastecimiento de combustible. Desde el Gobierno y el entorno de Massa dicen estar convencidos de que, una vez resuelto el conflicto, el que saldrá ganando será el tigrense.