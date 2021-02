Se consolida la línea "cristinista" en embajadas estratégicas

Sabino Vaca Narvaja, cercano a la vicepresidenta, ocupará la estratégica embajada en China; Luis Ilarregui hará lo propio en Cuba y Ariel Basteiro, en Bolivia

Con la decisión del Senado de dar dictamen en comisión a los pliegos de tres embajadores argentinos propuestos por el Poder Ejecutivo: Luis Alfredo Ilarregui en La Habana (Cuba), Sergio Ariel Basterio en La Paz (Bolivia) y Sabino Vaca Narvaja en Pekín (China) se consolida la línea "cristinista" en dependencias clave para la política exterior. A este grupo también se suma Eduardo "Chango" Zuaín, designado para la oficina en Moscú.

Los tres candidatos expusieron ayer ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, presidida por Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina (Frente de Todos). De la videoconferencia también participó como invitado Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado.

"Voy a ser sincero, no soy embajador todavía, no he viajado a Cuba. Todo lo que estoy transmitiendo es la acumulación de estos 20 últimos días a partir de la propuesta", dijo Ilarregui, quien se definió como un "militante político". Durante su presentación señaló que buscará mejorar la relación con el país en aspectos comerciales y culturales.

Ilarregui fue el primer intendente peronista de Ayacucho. Ganó las elecciones municipales en septiembre de 1987. En el mismo momento, en Río Gallegos, Néstor Kirchner lograba el mismo puesto. Recién se conocieron en el año 98 cuando Kirchner ya era gobernador de Santa Cruz. Ilarregui, quien también fue senador y diputado nacional, es un hombre que ha estado siempre ligado al kirchnerismo. Entre sus agradecimientos, además de al Presidente y al canciller Felipe Solá, mencionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En el caso de Basteiro, reincidirá en el cargo. Fue el embajador de la Argentina en Bolivia desde julio de 2012 hasta diciembre de 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y es un hombre profundamente identificado con el kirchnerismo.

Vaca Narvaja también está relacionado a la actual vicepresidenta. No solo por su vínculo personal, dado que su hermano Camilo es el padre de su nieta, sino también porque ha sido parte de su gobierno como director general de Relaciones Internacionales en el Senado. Con el cambio de presidencia, fue asesor del bloque del Frente para la Victoria hasta que Cristina Kirchner volvió a darle el cargo de director antes de su viaje al país asiático.

Estas tres embajadas se suman al reciente cambio en la de Rusia, donde Zuaín, un hombre que también forma parte del ala cristinista, fue designado embajador por decreto el 1º de febrero. Es un abogado con trayectoria diplomática, fue vicecanciller durante el segundo mandato de Cristina Kirchner mientras el fallecido Héctor Timerman estaba a cargo de la Cancillería. A finales de 2017, su nombre quedó dentro de la lista de procesados en la causa del memorándum con Irán.

Su designación resulta clave ya que la vacuna rusa Sputnik V es por el momento la única disponible en la Argentina. El flamante embajador dijo que hará gestiones para fabricarla en la Argentina.

Brasil y Estados Unidos son las otras embajadas estratégicas por cuestiones comerciales. Ambas están ocupadas por hombres cercanos al presidente Alberto Fernández. En el caso de la primera, por Jorge Argüello, cuyo nombre incluso había circulado como posible ministro de Relaciones Exteriores durante la campaña. En el caso de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, es Daniel Scioli quien ocupa el cargo. Las otras embajadas de la región -como Uruguay, a cargo de Alberto Iribarne, y Rafael Bielsa, en Chile- también pertenecen al ala albertista.

La designación de los embajadores parece reflejar la misma dinámica del Gobierno, el supuesto doble comando entre Cristina y Alberto Fernández. Mientras el Presidente optó por las embajadas del Mercosur y Estados Unidos, la vicepresidenta eligió lugares que ella considera estratégicos para la política exterior argentina.

